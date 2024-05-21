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Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Чудом выжившую в жутком ДТП девушку в Тюмени позвали замуж прямо у разбитой машины

Чудом выжившую в жутком ДТП девушку в Тюмени позвали замуж прямо у разбитой машины

21 мая 2024, 10:23
Фото: 1MI
В Тюмени произошло жуткое ДТП, которое чудом обошлось без жертв и даже закончилось развязкой романтических отношений. Стали известны подробности аварии.
Сюжет
ДТП

В Тюмени сегодня произошло страшное ДТП. Два столба упали на легковушки в районе ТРЦ «Галерея Вояж». Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, во всем виноват водитель грузовика, который перевозил павильон «Фрукты» и задел трос. Из-за этого упали два столба. Один столб пробил насквозь «Ладу Гранта», ехавшую в сторону центра города. Повреждены еще три автомобиля.

«Ладой» управляла 23-летняя водитель Регина, она чудом не пострадала. Девушка поделилась с журналистами, что ехала на защиту диплома, и большим везением стало то, что она ехала в машине одна, а до водительского сидения столб не дотянулся.

В сети появилось жуткое видео момента ДТП.

Видео: ЧП Тюмень

Мало того, что тюменке удалось чудом не пострадать в происшествии, на место ДТП приехал ее молодой человек, который долгое время искал подходящий момент, чтобы сделать ей предложение руки и сердца.

Узнав о происшествии, в котором его возлюбленная уцелела, парень тут же отправился с кольцом к мосту Стрела. Там он и сделал предложение девушке в присутствии журналистов, очевидцев ДТП и сотрудников ГИБДД на фоне разбитых машин и искривленных в результате падения столбов.

Видео: Вслух.ру

Ранее мы писали, что жители Тюмени массово избавляются от китайских автомобилей. Городские салоны переполнены машинами китайского происхождения, и чтоб продать их — предлагают огромные скидки.

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