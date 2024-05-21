Чудом выжившую в жутком ДТП девушку в Тюмени позвали замуж прямо у разбитой машины

В Тюмени сегодня произошло страшное ДТП. Два столба упали на легковушки в районе ТРЦ «Галерея Вояж». Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, во всем виноват водитель грузовика, который перевозил павильон «Фрукты» и задел трос. Из-за этого упали два столба. Один столб пробил насквозь «Ладу Гранта», ехавшую в сторону центра города. Повреждены еще три автомобиля.