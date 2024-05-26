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Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

В Тюмени потеплеет до +22

Снег, дождь и сильный ветер: когда в Тюмень вернется тепло?

26 мая 2024, 10:56
Фото: 1MI

В Тюмени потеплеет до +22

На юге Тюменской области в ближайшие дни ожидаются заморозки и дожди. По прогнозам синоптиков, в понедельник в течение дня температура воздуха не поднимется выше +5…+11, в ночные часы термометры и вовсе покажут 0…+5, местами до -5.

День пройдет без существенных осадков, в темное время суток в восточных районах вероятны дожди и мокрый снег, скорость ветра составит 5-10 м/с с порывами до 14 м/с.

Во вторник, 28 мая, ожидаются дожди, в северных районах — снег, но немного потеплеет — до +11…+16 днем, ветер усилится до 7-12 м/с с порывами до 18-20 м/с. Ночью метеорологи прогнозируют заморозки до 0…-5.

В среду по югу всей области пройдут осадки в виде дождя и снега, максимальная дневная температура воздуха составит +6…+11, ночью столбики термометров покажут 0.+5, местами до -5. Скорость ветра будет достигать 17 м/с.

В Тюмени в ближайшие сутки похолодает до +3….+9, ветер усилится до 12-13 м/с. Прохладная погода продержится до пятницы, 31 мая. В субботу, 1 июня, несмотря на дожди, воздух в областной столице прогреется до +20. Дождливая, но относительно теплая погода, сохранится до конца второй декады июня. 20 июня метеорологи обещают потепление до +22.

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