Снег, дождь и сильный ветер: когда в Тюмень вернется тепло?

В Тюмени в ближайшие сутки похолодает до +3….+9, ветер усилится до 12-13 м/с. Прохладная погода продержится до пятницы, 31 мая. В субботу, 1 июня, несмотря на дожди, воздух в областной столице прогреется до +20. Дождливая, но относительно теплая погода, сохранится до конца второй декады июня. 20 июня метеорологи обещают потепление до +22.