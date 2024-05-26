Снег, дождь и сильный ветер: когда в Тюмень вернется тепло?

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
День пройдет без существенных осадков, в темное время суток в восточных районах вероятны дожди и мокрый снег, скорость ветра составит 5-10 м/с с порывами до 14 м/с.
Во вторник, 28 мая, ожидаются дожди, в северных районах — снег, но немного потеплеет — до +11…+16 днем, ветер усилится до 7-12 м/с с порывами до 18-20 м/с. Ночью метеорологи прогнозируют заморозки до 0…-5.
В среду по югу всей области пройдут осадки в виде дождя и снега, максимальная дневная температура воздуха составит +6…+11, ночью столбики термометров покажут 0.+5, местами до -5. Скорость ветра будет достигать 17 м/с.
В Тюмени в ближайшие сутки похолодает до +3….+9, ветер усилится до 12-13 м/с. Прохладная погода продержится до пятницы, 31 мая. В субботу, 1 июня, несмотря на дожди, воздух в областной столице прогреется до +20. Дождливая, но относительно теплая погода, сохранится до конца второй декады июня. 20 июня метеорологи обещают потепление до +22.