Шесть человек пострадали в лобовом ДТП на тюменской трассе

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
По предварительным данным, водитель Toyota, совершая обгон, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с едущей в противоположном направлении иномаркой, сообщили в ГИБДД Омской области.
В результате аварии травмы получили водитель и трое пассажиров Toyota, в том числе 15-летний подросток, а также два пассажира Nissan — 63-летний и 21-летний мужчины
Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что на участке трассы Тюмень — Омск в Абатском районе вновь введут реверс. Данная мера связана с необходимости провести работы по демонтажу насыпей.