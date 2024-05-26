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Published Сегодня, 11:19

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Updated Сегодня, 11:21

На федеральной трассе Тюмень — Омск в ДТП пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали в лобовом ДТП на тюменской трассе

26 мая 2024, 11:19
Фото: Госавтоинспекция Омской области

На федеральной трассе Тюмень — Омск в ДТП пострадали шесть человек

Авария произошла в воскресенье, 26 мая, в 8 часов утра. На 472-м километре автодороги столкнулись лоб в лоб Toyota Corolla и Nissan Liberty.
Сюжет
ДТП

По предварительным данным, водитель Toyota, совершая обгон, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с едущей в противоположном направлении иномаркой, сообщили в ГИБДД Омской области.

В результате аварии травмы получили водитель и трое пассажиров Toyota, в том числе 15-летний подросток, а также два пассажира Nissan — 63-летний и 21-летний мужчины

Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что на участке трассы Тюмень — Омск в Абатском районе вновь введут реверс. Данная мера связана с необходимости провести работы по демонтажу насыпей.

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