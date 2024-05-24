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В Тюмени вырастут цены на платные парковки

Платные парковки подорожают в Тюмени

24 мая 2024, 03:18

В Тюмени вырастут цены на платные парковки

На данный момент стоимость парковки составляет от 25 до 45 рублей за час. Цены вырастут уже в ближайшее время.

В ближайшее время в Тюмени увеличится стоимость платных парковок. Об этом сообщил директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Евгений Сорокин на заседании комиссии по градостроительству и землепользованию городской думы.

«Ряд парковок проработаны, и в ближайшее время будет увеличена стоимость. Но наша задача не заработать, а обеспечить безопасность и улучшение оборачиваемости», — цитирует Сорокина «Вслух.ru».
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Насколько и когда именно будет поднята стоимость — Сорокин не уточнил. На данный момент час парковки обходится автомобилистам в 25-45 рублей. За прошлый год городской администрации удалось заработать на платных парковках 86.9 миллиона рублей.

Сорокин также поделился планами по созданию новых парковочных мест на Мельникайте. Там дополнительно организуют 1.5-1.8 тысячи мест. Всего же в этом году будет создано 2.4 тысячи парковочных мест.

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Ранее «Наш город» писал, что жители Тюмени жалуются на ночных дрифтеров. Они занимают парковки возле торговых центров и не дают людям спать.

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