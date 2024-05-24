Платные парковки подорожают в Тюмени

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
В ближайшее время в Тюмени увеличится стоимость платных парковок. Об этом сообщил директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Евгений Сорокин на заседании комиссии по градостроительству и землепользованию городской думы.
«Ряд парковок проработаны, и в ближайшее время будет увеличена стоимость. Но наша задача не заработать, а обеспечить безопасность и улучшение оборачиваемости», — цитирует Сорокина «Вслух.ru».
Насколько и когда именно будет поднята стоимость — Сорокин не уточнил. На данный момент час парковки обходится автомобилистам в 25-45 рублей. За прошлый год городской администрации удалось заработать на платных парковках 86.9 миллиона рублей.
Сорокин также поделился планами по созданию новых парковочных мест на Мельникайте. Там дополнительно организуют 1.5-1.8 тысячи мест. Всего же в этом году будет создано 2.4 тысячи парковочных мест.
Ранее «Наш город» писал, что жители Тюмени жалуются на ночных дрифтеров. Они занимают парковки возле торговых центров и не дают людям спать.