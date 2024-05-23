Президент Путин поручил предоставить отпуск тюменцам, пострадавшим от большой воды

Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
До 1 июня глава тюменского региона должен выделить денежные средства, направленные на восстановление инфраструктуры и жилья, пострадавших от большой воды. Работы по ремонту должны быть завершены до начала осенне-зимнего отопительного сезона
В приоритете должно быть оказание поддержки наиболее уязвимым категориям граждан, в том числе многодетным семьям, гражданам, имеющим детей, пенсионерам, инвалидам, ветеранам, а также членам семей участников специальной военной операции.
Также Александру Моору поручено обеспечить организацию летнего отдыха детей, проживающих в зонах затопления и подтопления, предоставление отпуска или выходных дней жителям региона, пострадавшим от паводка.
«Рекомендовать исполнительным органам Тюменской области при участии организаций-работодателей, расположенных в районах, подвергшихся подтоплению весной 2024 года, предоставить гражданам, пострадавшим от весенних паводков 2024 года, оплачиваемых выходных дней и (или) отпуска без сохранения заработной платы для восстановления приемлемых условий жизнедеятельности», — указано в документе, опубликованном на официальном сайте Кремля.
В Тюменской области, по данным МЧС региона, подтопленными остаются 252 жилых и более 340 дачных домов, порядка 3,2 тысячи приусадебных участков, 37 участков автомобильных дорог. Работы по дезинфекции проведены в 243 домах и на 265 земельных участках, освободившихся от воды.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области паводок сместился в Вагайский район. В ближайшее время большую воду ждут в Тобольском районе — в настоящее время в муниципалитете ведутся работы по подготовке к паводку.