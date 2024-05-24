Грузовик и легковушка провалились под землю на парковке в Тюмени. ФОТО

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
К сожалению, без пострадавших не обошлось — в яму угодили КамАЗ и легковой автомобиль. Фотографии провалившихся под землю авто опубликовали очевидцы в социальных сетях.
В ГК «Меридиан» «Нашему Городу» сообщили, что пока причины провала асфальта на паркинге неизвестны — в настоящее время ведутся работы по выяснению причин произошедшего ЧП.
«На данный момент организована откачка жидкости из образовавшейся ямы. Только после этого, по результатам проведенного обследования, будут установлены причины произошедшего», — пояснили «Нашему Городу» в ГК «Меридиан».
Заметим, что в Тюмени провалы асфальта — не редкость. Минувшей весной, в апреле, огромная дыра образовалась на парковке на улице Кремлевской, также в апреле на улице Запольной в дыру на асфальте угодил КамАЗ, яма на дороге образовалась тогда же в районе улицы Мельникайте (у гипермаркета Лента). В июне вследствие обильных осадков в городе дыры в асфальте появились на перекрестке улиц Свердлова и Комсомольской, в районе Московского тракта, в июле обвал асфальта произошел на улице Самарцева.