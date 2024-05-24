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В Тюмени на парковке под землю провалились грузовик и легковушка

Грузовик и легковушка провалились под землю на парковке в Тюмени. ФОТО

24 мая 2024, 06:32
Фото: 1MI

В Тюмени на парковке под землю провалились грузовик и легковушка

В Тюмени накануне на ДОКе произошел серьезный провал асфальта. ЧП случилось на парковке рядом со строительной площадкой компании «Меридиан».

К сожалению, без пострадавших не обошлось — в яму угодили КамАЗ и легковой автомобиль. Фотографии провалившихся под землю авто опубликовали очевидцы в социальных сетях.

Фото: ЧС Тюмень

В ГК «Меридиан» «Нашему Городу» сообщили, что пока причины провала асфальта на паркинге неизвестны — в настоящее время ведутся работы по выяснению причин произошедшего ЧП.

«На данный момент организована откачка жидкости из образовавшейся ямы. Только после этого, по результатам проведенного обследования, будут установлены причины произошедшего», — пояснили «Нашему Городу» в ГК «Меридиан».

Заметим, что в Тюмени провалы асфальта — не редкость. Минувшей весной, в апреле, огромная дыра образовалась на парковке на улице Кремлевской, также в апреле на улице Запольной в дыру на асфальте угодил КамАЗ, яма на дороге образовалась тогда же в районе улицы Мельникайте (у гипермаркета Лента). В июне вследствие обильных осадков в городе дыры в асфальте появились на перекрестке улиц Свердлова и Комсомольской, в районе Московского тракта, в июле обвал асфальта произошел на улице Самарцева.

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