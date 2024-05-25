Жесткий момент провала КамАЗа под землю на ДОКе попал на видео

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
На кадрах видно, что грузовик направляется к строительной площадке, но под ним проваливается асфальт, и он уходит под землю. Огромная трещина добирается до парковочных мест и под одним из легковых авто образовывается огромная дыра.
Напомним, инцидент произошел 23 мая, в четверг, на паркинге, расположенном рядом со строительной площадкой ГК «Меридиан». В компании «Нашему Городу» сообщили, что пока не могут озвучить причины провала асфальта — ведется обследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего ЧП.