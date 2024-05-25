nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:13

Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Жесткий момент провала КамАЗа под землю на ДОКе попал на видео

Жесткий момент провала КамАЗа под землю на ДОКе попал на видео

25 мая 2024, 10:13
Фото: ЧС Тюмень
В сети опубликовали запись с камер видеонаблюдения, на которой запечатлен момент провала большегруза и легкового автомобиля под землю на парковке на ДОКе.

На кадрах видно, что грузовик направляется к строительной площадке, но под ним проваливается асфальт, и он уходит под землю. Огромная трещина добирается до парковочных мест и под одним из легковых авто образовывается огромная дыра.

Напомним, инцидент произошел 23 мая, в четверг, на паркинге, расположенном рядом со строительной площадкой ГК «Меридиан». В компании «Нашему Городу» сообщили, что пока не могут озвучить причины провала асфальта — ведется обследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего ЧП.

Читайте также:
Губернатор Моор и тобольские власти подписали соглашение о сотрудничестве с СИБУРУ тюменцев заберут земли и дома ради реновацииДвое детей получили травмы в ДТП в Тюмени
#Валентина Бурнашева#Общество#Видео#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Дыра в асфальте#Парковки#Ямы#Провал
Подпишитесь
Паводок-2024: рост уровня воды в тюменских реках не останавливается
Вчера, 03:31
Опять скандал: из тюменской больницы массово уволился медперсонал
Вчера, 04:41
Наперегонки с ветром: тюменские байкеры открывают мотосезон
Вчера, 01:00
«Ничего не знаем»: В Тюменской области без объяснения причин исчез важный автобус
Вчера, 11:27
Сможете ли вы ответить на вопросы из школьной программы? Пора себя проверить
Вчера, 11:18
Уже не аквапарк: из-за расширения бизнеса «ЛетоЛето» сменило название
Вчера, 03:53
"