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Провал

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Жесткий момент провала КамАЗа под землю на ДОКе попал на видео
В сети опубликовали запись с камер видеонаблюдения, на которой запечатлен момент провала большегруза и легкового автомобиля под землю на парковке на ДОКе.
25 мая, 10:13
Грузовик и легковушка провалились под землю на парковке в Тюмени. ФОТО
В Тюмени накануне на ДОКе произошел серьезный провал асфальта. ЧП случилось на парковке рядом со строительной площадкой компании «Меридиан».
24 мая, 06:32
2023
В Тюмени отремонтируют дорогу на Монтажников. Там в прошлом году провалился грунт
В Тюмени за 166 миллионов 834 тысяч рублей отремонтируют ливневый коллектор и проведут сопутствующие восстановительные работы в районе развязки по улице Монтажников, где минувшим летом произошел обвал грунта. Соответствующий тендер размещен на портале Госзакупок.
1 апреля 2023, 04:50
По улице 30 лет Победы человек провалился под асфальт
В паблике «ЧС Тюмень» местный житель сообщил, что в начале января в районе улицы 30 лет Победы, 60, провалился человек, а сегодня — две лавки.
26 января 2023, 13:23

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