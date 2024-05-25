В Тюмени отремонтируют дорогу на Монтажников. Там в прошлом году провалился грунт

В Тюмени за 166 миллионов 834 тысяч рублей отремонтируют ливневый коллектор и проведут сопутствующие восстановительные работы в районе развязки по улице Монтажников, где минувшим летом произошел обвал грунта. Соответствующий тендер размещен на портале Госзакупок.