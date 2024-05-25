Губернатор Моор и тобольские власти подписали соглашение о сотрудничестве с СИБУР

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Целью документа является повышение качества среднего профессионального образования в Тюменской области и организация необходимых условий для развития молодежи.
Отметим, губернатор Тюменской области Александр Моор находится с рабочим визитом в Тобольске. Глава региона уже посетил один из корпусов Тобольского многопрофильного техникума, а также принял участие в фотовыставке под открытым небом «От первого лица».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в районе центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» появится новый туристический кластер. Его концепция уже подготовлена. В настоящее время идет поиск инвесторов.