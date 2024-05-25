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Губернатор Моор и тобольские власти подписали соглашение о сотрудничестве с СИБУР

Губернатор Моор и тобольские власти подписали соглашение о сотрудничестве с СИБУР

25 мая 2024, 08:46
Фото: 1MI
Губернатор Александр Моор, председатель правления, генеральный директор компании СИБУР Михаил Карисалов и глава Тобольска Максим Афанасьев подписали трехстороннее соглашение по развитию образовательного кластера Тобольска.

Целью документа является повышение качества среднего профессионального образования в Тюменской области и организация необходимых условий для развития молодежи.

Отметим, губернатор Тюменской области Александр Моор находится с рабочим визитом в Тобольске. Глава региона уже посетил один из корпусов Тобольского многопрофильного техникума, а также принял участие в фотовыставке под открытым небом «От первого лица».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в районе центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» появится новый туристический кластер. Его концепция уже подготовлена. В настоящее время идет поиск инвесторов.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тобольск#СИБУР#Сотрудничество#Договоры
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