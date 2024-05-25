У тюменцев заберут земли и дома ради реновации

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
«Распоряжением администрации города Тюмени принято решение об изъятии земельного участка, жилого дома, нежилого здания и жилых помещений в многоквартирном доме по улице Полевая, 103», — сказано в документе.
Земельный участок площадью в районе Дома Обороны площадью 2,87 гектаров в Тюмени, предназначенный под КРТ, выкупила еще в июле 2023 года компания «Сибмаш-Северстрой», учредителем которой является депутат Тюменской областной Думы Владимир Пискайкин. СЗ поднял начальную цену лота на торгах с 9,9 тысячи рублей до 122,7 миллиона рублей.
В границе улиц Комбинатская — Полярная — Полевая ради КРТ планируют снести 7 многоквартирных домов (в том числе 4 неаварийных) и два индивидуальных жилых строения. На их месте возведут высоки и среднеэтажные дома с необходимой инфраструктурой. Работы планируют завершить в срок до 2029 года.
Ранее «Наш Город» писал, что у жителей Тюмени ради реновации изымут более 20 земельный участков в квадрате улиц Ярославская — Коммунистическая — Рылеева — Набережная, улицы Железнодорожная. Через 8-10 лет там появится новый ЖК.