У тюменцев заберут земли и дома ради реновации

В границе улиц Комбинатская — Полярная — Полевая ради КРТ планируют снести 7 многоквартирных домов (в том числе 4 неаварийных) и два индивидуальных жилых строения. На их месте возведут высоки и среднеэтажные дома с необходимой инфраструктурой. Работы планируют завершить в срок до 2029 года.