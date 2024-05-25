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В Тюмени власти изымают землю и дома ради КРТ в районе Дома Обороны

У тюменцев заберут земли и дома ради реновации

25 мая 2024, 08:03
Фото: 1MI

В Тюмени власти изымают землю и дома ради КРТ в районе Дома Обороны

У жителей Тюмени изымут земельные участки в районе Дома обороны ради проведения реновации в квадрате улиц Комбинатская — Полярная — Полевая. Соответствующая информация опубликована на сайте администрации Тюмени.
«Распоряжением администрации города Тюмени принято решение об изъятии земельного участка, жилого дома, нежилого здания и жилых помещений в многоквартирном доме по улице Полевая, 103», — сказано в документе.

Земельный участок площадью в районе Дома Обороны площадью 2,87 гектаров в Тюмени, предназначенный под КРТ, выкупила еще в июле 2023 года компания «Сибмаш-Северстрой», учредителем которой является депутат Тюменской областной Думы Владимир Пискайкин. СЗ поднял начальную цену лота на торгах с 9,9 тысячи рублей до 122,7 миллиона рублей.

В границе улиц Комбинатская — Полярная — Полевая ради КРТ планируют снести 7 многоквартирных домов (в том числе 4 неаварийных) и два индивидуальных жилых строения. На их месте возведут высоки и среднеэтажные дома с необходимой инфраструктурой. Работы планируют завершить в срок до 2029 года.

Ранее «Наш Город» писал, что у жителей Тюмени ради реновации изымут более 20 земельный участков в квадрате улиц Ярославская — Коммунистическая — Рылеева — Набережная, улицы Железнодорожная. Через 8-10 лет там появится новый ЖК.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Реновация#КРТ
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