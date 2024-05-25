Двое детей получили травмы в ДТП в Тюмени

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
По данным ГИБДД Тюменской области, 52-летняя водитель Daewoo не предоставила преимущество в движении ВАЗ, выезжая на главную дорогу. В результате аварии пострадали пассажирки отечественной легковушки — 15-летняя и 16-летняя школьницы. Одна из девочек получила травму позвоночника. Подростки не были пристегнуты ремнями безопасности.
Обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске участником ДТП стал подросток-мотоциклист без прав. 17-летний тоболяк с травмами был госпитализирован.