Двое детей получили травмы в ДТП в Тюмени

По данным ГИБДД Тюменской области, 52-летняя водитель Daewoo не предоставила преимущество в движении ВАЗ, выезжая на главную дорогу. В результате аварии пострадали пассажирки отечественной легковушки — 15-летняя и 16-летняя школьницы. Одна из девочек получила травму позвоночника. Подростки не были пристегнуты ремнями безопасности.