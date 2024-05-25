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В Тюмени в ДТП пострадали двое детей

Двое детей получили травмы в ДТП в Тюмени

25 мая 2024, 07:31
Фото: ГИБДД

В Тюмени в ДТП пострадали двое детей

Авария с участием ВАЗ и Daewoo Matiz произошла в пятницу на улице Созонова. По предварительным данным, причиной дорожно-транспортного происшествия стало нарушение правил очередности проезда.
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Дети

По данным ГИБДД Тюменской области, 52-летняя водитель Daewoo не предоставила преимущество в движении ВАЗ, выезжая на главную дорогу. В результате аварии пострадали пассажирки отечественной легковушки — 15-летняя и 16-летняя школьницы. Одна из девочек получила травму позвоночника. Подростки не были пристегнуты ремнями безопасности.

Обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске участником ДТП стал подросток-мотоциклист без прав. 17-летний тоболяк с травмами был госпитализирован.

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