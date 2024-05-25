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Дыра в асфальте

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2024
Жесткий момент провала КамАЗа под землю на ДОКе попал на видео
В сети опубликовали запись с камер видеонаблюдения, на которой запечатлен момент провала большегруза и легкового автомобиля под землю на парковке на ДОКе.
25 мая, 10:13
Грузовик и легковушка провалились под землю на парковке в Тюмени. ФОТО
В Тюмени накануне на ДОКе произошел серьезный провал асфальта. ЧП случилось на парковке рядом со строительной площадкой компании «Меридиан».
24 мая, 06:32
2023
Самосвал провалился в яму после ремонта дороги в Тюмени
Грузовой автомобиль в микрорайоне Плеханово провалился в яму в асфальте, рассказали тюменцы в соцсетях.
3 июня 2023, 15:38
«Отрава для жителей»: тюменские дорожники используют в работе опасные вещества
Общественник Алексей Савоськин рассказал «Нашему городу», что в ходе личного исследования выяснил — при устройстве дорожной сети города применяются стилобит и хризотоп, состоящие из асбестовых волокон третьего класса опасности. Роспотребнадзор не смог дать толковых объяснений по этому факту.
6 апреля 2023, 11:05
В Тюмени на автопарковке провалился асфальт. Фото
В Тюмени на парковке на улице Кремлевской провалился асфальт. Фотографии огромной дыры в дорожном покрытии опубликовали очевидцы в социальных сетях. По словам тюменцев, во время инцидента никто не пострадал.
25 марта 2023, 11:52
По улице 30 лет Победы человек провалился под асфальт
В паблике «ЧС Тюмень» местный житель сообщил, что в начале января в районе улицы 30 лет Победы, 60, провалился человек, а сегодня — две лавки.
26 января 2023, 13:23
2022
«Обещанного 3 года ждут»: депутат Лазарев не оправдал надежд избирателей
3 октября 2022, 11:17

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