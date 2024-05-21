Упавший столб пробил насквозь салон легковушки в Тюмени

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:56
В ГИБДД Тюменской области сообщили, что один из упавших столбов пробил насквозь «Ладу Гранту», ехавшую в сторону центра города. За рулем легковушки находилась 23-летняя девушка, она не пострадала.
Помимо «Лады», повреждены еще три автомобиля. На данный момент движение на улице Мориса Тореза регулируют автоинспекторы. Они рекомендуют водителям объезжать место аварии до полной ликвидации последствий.
Ранее «Наш город» писал, что на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск водитель без прав разбился насмерть. Предположительно, мужчина уснул за рулем.