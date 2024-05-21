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В Тюмени упавший столб пробил салон машины насквозь

Упавший столб пробил насквозь салон легковушки в Тюмени

21 мая 2024, 08:53
Фото: Тюмень №1 / Телеграм

В Тюмени упавший столб пробил салон машины насквозь

Массовая авария произошла сегодня днем на улице Мориса Тореза. Грузовик, который перевозил павильон «Фрукты», задел трос, из-за чего упали два столба.
Сюжет
ДТП

В ГИБДД Тюменской области сообщили, что один из упавших столбов пробил насквозь «Ладу Гранту», ехавшую в сторону центра города. За рулем легковушки находилась 23-летняя девушка, она не пострадала.

Помимо «Лады», повреждены еще три автомобиля. На данный момент движение на улице Мориса Тореза регулируют автоинспекторы. Они рекомендуют водителям объезжать место аварии до полной ликвидации последствий.

Фото: ГИБДД Тюменской области

Ранее «Наш город» писал, что на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск водитель без прав разбился насмерть. Предположительно, мужчина уснул за рулем.

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