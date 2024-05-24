Опять скандал: из тюменской больницы массово уволился медперсонал

Известно, что в настоящее время ситуацию с массовым увольнением медиков в ОКБ №1 в ручном режиме пытается урегулировать вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских, в ведении которой находится отрасль здравоохранения. По информации инсайдеров, в настоящее время в экстренном порядке рассматриваются способы возвращения медиков больницы на работу и решаются вопросы с источниками финансирования для увеличения заработной платы сотрудникам, что сделать крайне непросто.