Опять скандал: из тюменской больницы массово уволился медперсонал

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
Modified Сегодня, 04:45
Updated Сегодня, 04:45
Из Областной клинической больницы уволились 20 фельдшеров и медсестер. Порядка 40 медработников недовольных низкими зарплатами, постоянными переработками и отношением руководства, готовят к отправке петицию президенту России Владимиру Путину.
По словам сотрудников ОКБ №1, все, что они хотят — адекватной оценки своей работы. На протяжении года медперсонал просил проиндексировать заработную плату, но безрезультатно. Сегодня в среднем сотрудники зарабатывают в месяц 35-50 тысяч рублей.
Медики отмечают, что главврач ОКБ №1 Иван Попов не имеет полномочий поднимать сотрудникам заработную плату, а обращения к директору департамента здравоохранения Тюменской области Натальи Логиновой дают нулевые результаты, пишет Ура.Ру.
Между тем, Наталья Логинова в правительстве региона находится на хорошем счету.
«Логинова — протеже вице-губернатора Ольги Кузнечевских и заместителя председателя Тюменской областной Думы Натальи Шевчик. Ее позиции в правительстве крепки, но это пока. Если увольнения медиков из больниц продолжатся, в департаменте здравоохранения могут произойти кадровые перестановки», — сообщили инсайдеры.
В департаменте здравоохранения комментировать ситуацию с массовым увольнением врачей из Областной больницы отказались. Также не стали сообщать о том, сколько именно сотрудников уводилось из ОКБ №1. В ведомстве лишь отметили, что недовольные сотрудники могут проконсультироваться по трудовым вопросам в региональном кадровом центре здравоохранения, пишет Ура.Ру.
По информации агентства, на сегодняшний день на рассмотрении регионального кадрового центра здравоохранения находится несколько обращений от сотрудников медучреждений. Большая часть из них касается вопросов низкой заработной платы.
Известно, что в настоящее время ситуацию с массовым увольнением медиков в ОКБ №1 в ручном режиме пытается урегулировать вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских, в ведении которой находится отрасль здравоохранения. По информации инсайдеров, в настоящее время в экстренном порядке рассматриваются способы возвращения медиков больницы на работу и решаются вопросы с источниками финансирования для увеличения заработной платы сотрудникам, что сделать крайне непросто.
Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе в отделении областной больницы №15 в Нижней Тавде массово подали заявления на увольнения сотрудники отделения скорой неотложной помощи. Причиной тому стало существенное урезание заработной платы.
По факту ЧП проверку повела прокуратура и обнаружила нарушения трудовых прав работников больницы. Также проверку и встречи с медперсоналом организовал департамент здравоохранения Тюменской области, по итогам которых заверил, что все спорные вопросы будут решены. В итоге медработники отозвали свои заявления на увольнение и продолжили работать.