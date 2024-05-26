Росстат раскрыл зарплаты тюменских педагогов

Что касается педагогов дошкольного образования, то в Тюменской области в 2023 году в среднем их заработок составлял 53,5 тысячи рублей. Для сравнения, в среднем по России — 48 тысяч рублей. Преподаватели ссузов в Тюменской области в 2023 году в среднем имели заработок в размере 59,7 тысячи рублей, вузов — 115,9 тысячи рублей (среднероссийский показатель — 124,9 тысячи рублей).