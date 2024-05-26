Росстат раскрыл зарплаты тюменских педагогов

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Среди регионов УрФО Тюменская область находится на третьем месте — первые места занимают Ямал, где учителя школ зарабатывают в месяц 128 тысяч рублей, и Югра — 89 тысяч рублей.
Что касается педагогов дошкольного образования, то в Тюменской области в 2023 году в среднем их заработок составлял 53,5 тысячи рублей. Для сравнения, в среднем по России — 48 тысяч рублей. Преподаватели ссузов в Тюменской области в 2023 году в среднем имели заработок в размере 59,7 тысячи рублей, вузов — 115,9 тысячи рублей (среднероссийский показатель — 124,9 тысячи рублей).
Ранее «Наш Город» писал, что у тюменских врачей по итогам 2023 года заработная плата достигла 114 тысяч рублей и превысила среднероссийский показатель на 1 тысячу рублей.