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Жительнице Тюмени удалили опухоль весом 10 килограммов

Опухоль весом 10 килограммов выросла в животе у тюменки

26 мая 2024, 07:27
Фото: 1MI

Жительнице Тюмени удалили опухоль весом 10 килограммов

10-килограммовую опухоль удалили из живота тюменки врачи Медицинского города. Женщина обратилась в больницу с жалобами на увеличившийся живот — несмотря на то, что ее вес находился в норме, объем окружности живота достигал 1,5 метра.

По результатам обследования у пациентки обнаружили огромную опухоль, занимавшую весь малый таз и брюшную полость. Специалисты приняли решение о срочной госпитализации и проведении операции.

Новообразование удаляли заведующая отделением онкогинекологии Мария Кузьменко и врач-онколог Андрей Вовк. Продолжительность операции составила почти 3 часа. Медики успешно удалили опухоль и восстановили работу всех систем организма.

Ранее «Наш Город» писал, что жительница Тюмени намерена добиться выплаты компенсации от частной клиники за травмы, полученные по вине врачей — после проведенной операции медики уронили женщину на пол.

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