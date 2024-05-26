Опухоль весом 10 килограммов выросла в животе у тюменки

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
По результатам обследования у пациентки обнаружили огромную опухоль, занимавшую весь малый таз и брюшную полость. Специалисты приняли решение о срочной госпитализации и проведении операции.
Новообразование удаляли заведующая отделением онкогинекологии Мария Кузьменко и врач-онколог Андрей Вовк. Продолжительность операции составила почти 3 часа. Медики успешно удалили опухоль и восстановили работу всех систем организма.
Ранее «Наш Город» писал, что жительница Тюмени намерена добиться выплаты компенсации от частной клиники за травмы, полученные по вине врачей — после проведенной операции медики уронили женщину на пол.