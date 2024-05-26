Опухоль весом 10 килограммов выросла в животе у тюменки

Жительнице Тюмени удалили опухоль весом 10 килограммов

10-килограммовую опухоль удалили из живота тюменки врачи Медицинского города. Женщина обратилась в больницу с жалобами на увеличившийся живот — несмотря на то, что ее вес находился в норме, объем окружности живота достигал 1,5 метра.