nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:43

Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

На федеральной трассе Тюмень — Омск в Абатском районе вновь введут реверс

На трассе Тюмень — Омск в Абатском районе вновь введут реверс. В чем причина?

26 мая 2024, 08:43
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

На федеральной трассе Тюмень — Омск в Абатском районе вновь введут реверс

В субботу, 25 мая, на автодороге были полностью сняты все действовавшие ранее ограничения. В частности, был отменен реверс на участке с 353-го по 363-й, введенный еще в апреле этого года.

Сегодня на отдельных участках будет опять действовать реверсивный режим. Данная мера связана с работами по демонтажу дамбы — в течение дня насыпи планируют полностью разобрать, сообщили в ГИБДД по Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последние сутки уровень воды в Иртыше в Тобольске увеличился на 7 сантиметров и достиг отметки 746 сантиметров при критической отметке 853 сантиметра.

Читайте также:
В СИЗО Тюмени мошенники продают места в очереди на передачу посылокОпухоль весом 10 килограммов выросла в животе у тюменкиАзиатский бар откроют в центре Тюмени. Там будут подавать напитки с «шариками»
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Ограничения#Омск#Абатский район#Ограничение движения#Тюмень - Омск#Паводок в Тюменской области в 2024 году
Подпишитесь
Уровень воды в Иртыше и Вагае продолжает расти
Сегодня, 03:51
Опять скандал: из тюменской больницы массово уволился медперсонал
24 мая, 04:41
Снег, дождь и сильный ветер: когда в Тюмень вернется тепло?
Сегодня, 10:56
Росстат раскрыл зарплаты тюменских педагогов
Сегодня, 10:20
Сможете ли вы ответить на вопросы из школьной программы? Пора себя проверить
24 мая, 11:18
Тура вновь начала мелеть? Что происходит с тюменской рекой
Вчера, 12:24
"