На трассе Тюмень — Омск в Абатском районе вновь введут реверс. В чем причина?

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
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Сегодня на отдельных участках будет опять действовать реверсивный режим. Данная мера связана с работами по демонтажу дамбы — в течение дня насыпи планируют полностью разобрать, сообщили в ГИБДД по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последние сутки уровень воды в Иртыше в Тобольске увеличился на 7 сантиметров и достиг отметки 746 сантиметров при критической отметке 853 сантиметра.