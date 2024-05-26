На трассе Тюмень — Омск в Абатском районе вновь введут реверс. В чем причина?

На федеральной трассе Тюмень — Омск в Абатском районе вновь введут реверс

В субботу, 25 мая, на автодороге были полностью сняты все действовавшие ранее ограничения. В частности, был отменен реверс на участке с 353-го по 363-й, введенный еще в апреле этого года.