В СИЗО Тюмени мошенники продают места в очереди на передачу посылок

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
С того времени, для того, чтобы передать посылку следовало платить деньги. На данный факт внимание обратили сотрудники управления и начали бороться с «бизнесменами» — по закону каждый человек имеет право передать посылку своему близкому абсолютно бесплатно. Сделать это можно в порядке живой очереди.
По словам тюменцев, теперь в СИЗО висят объявления, предупреждающие о том, что взимание платы за очередь незаконно. Кроме того, сами сотрудники сообщают посетителям, что посылки передают в порядке живой очереди. В перспективе управление ФСИН намерено полностью ликвидировать списки и вести запись на передачу посылок осужденным только через портал «Госуслуги», пишет 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что на улицах Тюмени мошенники начали торговать металлическими монетами, выдавая их за биткоины. Стоимость 1 монеты составляет 3 тысячи рублей.