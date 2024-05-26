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ФСИН начали борьбу с мошенниками в тюменских СИЗО

В СИЗО Тюмени мошенники продают места в очереди на передачу посылок

26 мая 2024, 08:07
Фото: 1MI

ФСИН начали борьбу с мошенниками в тюменских СИЗО

В тюменском управлении ФСИН начали борьбу с продажей мест в очереди на передачу посылок заключенным. «Серая» схема СИЗО работает с 2023 года.

С того времени, для того, чтобы передать посылку следовало платить деньги. На данный факт внимание обратили сотрудники управления и начали бороться с «бизнесменами» — по закону каждый человек имеет право передать посылку своему близкому абсолютно бесплатно. Сделать это можно в порядке живой очереди.

По словам тюменцев, теперь в СИЗО висят объявления, предупреждающие о том, что взимание платы за очередь незаконно. Кроме того, сами сотрудники сообщают посетителям, что посылки передают в порядке живой очереди. В перспективе управление ФСИН намерено полностью ликвидировать списки и вести запись на передачу посылок осужденным только через портал «Госуслуги», пишет 72.RU.

Ранее «Наш Город» писал, что на улицах Тюмени мошенники начали торговать металлическими монетами, выдавая их за биткоины. Стоимость 1 монеты составляет 3 тысячи рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#СИЗО#Новости тюмени#Мошенники#УФСИН#Посылки
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