В СИЗО Тюмени мошенники продают места в очереди на передачу посылок

По словам тюменцев, теперь в СИЗО висят объявления, предупреждающие о том, что взимание платы за очередь незаконно. Кроме того, сами сотрудники сообщают посетителям, что посылки передают в порядке живой очереди. В перспективе управление ФСИН намерено полностью ликвидировать списки и вести запись на передачу посылок осужденным только через портал «Госуслуги», пишет 72.RU.