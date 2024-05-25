Тура вновь начала мелеть? Что происходит с тюменской рекой

Отметим, что средним уровне для Туры считается отметка 576 сантиметров. Но даже масштабный паводок в регионе и колоссальный подъем воды по всех тюменских реках не позволили Туре достичь средней отметки — максимальными стали 512 сантиметров. Однако по сравнению с маем 2023 года, сегодня ситуация с тюменской рекой складывается существенно лучше — ровно год назад уровень не превышал отметку в 70 сантиметров. В начале июня вода опустилась до -20 сантиметров, в связи с чем губернатор Моор ввел режим повышенной готовности.