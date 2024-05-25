Тура вновь начала мелеть? Что происходит с тюменской рекой

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Согласно данным гидрологического бюллетеня Тюменского ЦГМС, вода в Туре начала убывать с 21 мая — по 1-3 сантиметрам в сутки. С 23 мая унижение уровня воды в реке ускорилось до 4-5 сантиметров. Процесс обмеления даже заметили обыватели.
«Тура подняться толком не успела, и на спад пошла», — посетовали тюменцы.
Отметим, что средним уровне для Туры считается отметка 576 сантиметров. Но даже масштабный паводок в регионе и колоссальный подъем воды по всех тюменских реках не позволили Туре достичь средней отметки — максимальными стали 512 сантиметров. Однако по сравнению с маем 2023 года, сегодня ситуация с тюменской рекой складывается существенно лучше — ровно год назад уровень не превышал отметку в 70 сантиметров. В начале июня вода опустилась до -20 сантиметров, в связи с чем губернатор Моор ввел режим повышенной готовности.
Гидрологи прогнозировали, что паводок и, как следствие, подъем воды в Туре, не остановят процесс обмеления реки. Эксперты подчеркивали, что для остановки данного процесса требуется проведение работ по оздоровлению водного объекта.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области продолжает прибывать вода в Вагае, Тоболе и Иртыше. В регионе подтопленными остаются более 500 жилых и 345 дачных домов, порядка 3,4 тысячи дачных участков, 36 участков автомобильных дорог.