Праздновать будем с мая: Тюменской области исполняется 80 лет

Напомним, в этом году главные мероприятия, посвященные 80-летию Тюменской области, состоятся 16 августа. В этот день пройдут концерты, спектакли, будут работать интерактивные площадки. Кто станет хедлайнером праздника в этом году — пока неизвестно. В 2023 году с концертной программой в честь 79-го Дня рождения Тюменской области выступала российская певица Пелагея.