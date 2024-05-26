Праздновать будем с мая: Тюменской области исполняется 80 лет

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Глава региона отметил, что Тобольск является историческим городом и духовной столицей, поэтому именно здесь будет дан старт праздничным мероприятиям, посвященным 80-летнему юбилею области.
«За 80 дней до празднования 80-летия Тюменской области мы объявляем о старте череды праздничных мероприятий. Мне кажется, начать это в Тобольске, в День химика — это хорошая примета», — отметил Александр Моор.
И добавил, что в Тюменской области начала работать платформа тюменскаяобласть.рф, где будут рассказывать обо всех достижениях, выдающихся земляках и знаковых событиях.
Напомним, в этом году главные мероприятия, посвященные 80-летию Тюменской области, состоятся 16 августа. В этот день пройдут концерты, спектакли, будут работать интерактивные площадки. Кто станет хедлайнером праздника в этом году — пока неизвестно. В 2023 году с концертной программой в честь 79-го Дня рождения Тюменской области выступала российская певица Пелагея.