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Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

В Тюменской области дан старт празднованию 80-летия

Праздновать будем с мая: Тюменской области исполняется 80 лет

26 мая 2024, 11:57
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюменской области дан старт празднованию 80-летия

Старт празднованию 80-летия Тюменской области дал губернатор Александр Моор во время торжеств в рамках 50-летия тобольской нефтехимии.

Глава региона отметил, что Тобольск является историческим городом и духовной столицей, поэтому именно здесь будет дан старт праздничным мероприятиям, посвященным 80-летнему юбилею области.

«За 80 дней до празднования 80-летия Тюменской области мы объявляем о старте череды праздничных мероприятий. Мне кажется, начать это в Тобольске, в День химика — это хорошая примета», — отметил Александр Моор.

И добавил, что в Тюменской области начала работать платформа тюменскаяобласть.рф, где будут рассказывать обо всех достижениях, выдающихся земляках и знаковых событиях.

Напомним, в этом году главные мероприятия, посвященные 80-летию Тюменской области, состоятся 16 августа. В этот день пройдут концерты, спектакли, будут работать интерактивные площадки. Кто станет хедлайнером праздника в этом году — пока неизвестно. В 2023 году с концертной программой в честь 79-го Дня рождения Тюменской области выступала российская певица Пелагея.

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