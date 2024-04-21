nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:10

Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

Итоги недели: наводнение в Тюменской области, угроза гепатита А, пожары

Итоги недели: наводнение в Тюменской области, угроза гепатита А, пожары

21 апреля 2024, 13:10
Фото: 1MI
Уходящая неделя запомнилась жителям Тюменской области рядом значимых событий. В их числе — самый масштабный за последнюю сотню лет паводок, угроза распространения гепатита А в связи с наводнением, неутешительные прогнозы по пожароопасному сезону и начало сезона аллергий.
Фото: тг-канал Александр Моор

Такого наводнения не было 112 лет: паводок-2024 стал самым масштабным в истории

Начало этой недели ознаменовалось приходом большой воды в село Ильинка Казанского района. В считанные часы уровень воды в реке Ишим превысил критическую отметку свыше 800 сантиметров над нулем поста — в сутки вода прибывала почти по полметра.

18 апреля стало известно о затоплении в Казанском районе 62 домов в 8 населенных пунктах — тогда уровень воды превысил максимум 2017 года на 56 сантиметров. Были эвакуированы более 1,6 тысячи человек.

Вода подбирается к жилым домам: в Ишимском районе началась срочная эвакуация
Узнать подробнее

Отрезаны от цивилизации оказались деревни Песчаное, Малая Ченчерь и село Огнево. В настоящее время в деревни и село продолжены временные дороги, организована лодочная переправа, ведется доставка продовольствия.

19 апреля большая вода направилась из Казанского района в сторону Ишима — тогда за сутки уровень воды в реке в городе Ишим поднялся более чем на два метра. В целом за последние три дня вода в Ишиме поднялась практически на шесть метров — паводок превзошел по своим масштабам наводнение 1912 года. Тогда максимальный уровень воды был установлен на отметке 10,5 метра — сейчас уровень воды в Ишиме составляет 10 метров 57 сантиметров. И это не пиковая отметка — максимум половодья ожидается к вечеру воскресенья, 21 апреля.

«Максимум ждем в ближайшее время»: когда наступит пик половодья в Ишиме
Узнать подробнее
«Ночь предстоит тяжелая. Но никто не опускает руки в борьбе против стихии», — сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

На данный момент в целом на юге Тюменской области затоплены 17 населенных пунктов, большая вода подступила к сотням жилых и дачных домов. Эвакуировано более трех тысяч человек. Полностью обесточены в целях безопасности в Ишимском районе поселки Детский дом №29, СНТ «Борки», «Синицинский Бор», включающий в себя Турбазу КХП, Детский санаторий, Дом отдыха.

Также подача электроэнергии прекращена в Ишиме в СНТ «Машиностроитель», «Коммунальщик», «Швейник», «Надежда» и «Заречье-2». Поселок «Плодопитомник» обесточен частично.

В регионе ведется активная борьба со стихией во всех муниципалитетах, попавших в зону половодья. В настоящее время волна движется по Ишиму вниз по течению. Уровень воды растет в районе Абатска — за последние сутки он увеличился на 64 сантиметра. Пик паводка там ожидают через три дня. Также в ближайшее время ожидается приход большой воды из Курганской области в Упоровский район.

Фото: 1MI

На смену паводку в Тюменскую область придут пожары

Наступление пожароопасного сезона на юге Тюменской области ожидается в мае этого года. Такой прогноз озвучили в Федеральном агентстве лесного хозяйства.

«Среднепятилетние показатели горимости регионов России показывают, что наибольшие риски возникновения лесных пожаров в конце апреля — начале мая фиксируются в Свердловской, Амурской, Иркутской, Курганской, Тюменской областях, Еврейской автономной области, Хабаровском и Забайкальском краях. Именно на эти субъекты приходится большинство весенних лесных пожаров, поэтому Рослесхоз уделяет им особое внимание. В случае необходимости в эти восемь субъектов будут направлены межрегиональные и федеральные силы для помощи в ликвидации огня», — говорится в сообщении Федерального агентства лесного хозяйства.
Особый противопожарный режим введут в Тюменской области. Что будет под запретом?
Узнать подробнее

При этом в Авиалесохране отмечают, что превышение среднемноголетних значений параметров пожарной опасности ожидается на всей территории Тюменской области ожидается в мае этого года. В июле повышенная пожарная опасность прогнозируется в северных районах региона.

В настоящее время лесопожарная обстановка в Тюменской области стабильна. С начала пожароопасного сезона в регионе произошло два пожара — лесной пожар в селе Кулаково и ландшафтный пожар в районе Велижанского тракта.

Фото: 1MI

Тюменской области грозит эпидемия гепатита А

На фоне паводков в Тюменской области существенно вырос риск заражения острыми инфекциями, в том числе гепатитом А. Подхватить заболевание можно не только выпив зараженной воды, но и искупавшись в ней или допустив ее попадание в нос. Особенно опасна инфекция для людей, имеющих проблемы с ЖКТ.

Инфекционист Владимир Сорокин рассказал «Нашему городу», что сейчас заразиться можно даже не выходя из дома — съев продукты промытые под водой из канализации.

«Жители затопляемый территорий сейчас активно контактируют с этой водой, ее попадание в нос и рот даже в небольшом количестве может вызвать гепатит А. Эта инфекция чаще всего чаще всего передается пищевым, водным и контактно-бытовым путем. Причем часто это заболевание недооценивают считая его легким, однако оно способно провоцировать в впоследствии кровотечения в области ЖКТ и серьезные поражения органов. Хотя такое развитие событий чаще происходит при наличии у зараженного других проблем с ЖКТ, которые обостряются на фоне гепатита А», — объяснил врач.
Паводок в Тюменской области сфотографировали из космоса
Узнать подробнее

На фоне повышенного риска заражение гепатитом А ресурсоснабжающие компании региона ввели в режим повышенного хлорирования на водоочистных сооружениях и канализационных очистных сооружениях. Также специалисты Роспотребнадзора ежедневно берут пробы воды, которая исследуется по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим показателям в лабораториях ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» и производственных лабораториях РСО.

Кроме того, в регионе продолжается вакцинация населения из затопленных территорий от гепатита А. На сегодняшний день прививки поставили уже 16 тысяч человек, что составляет 56,6% от подлежащего населения. Также начата вакцинация от дизентерии — привито 342 человек, от брюшного тифа привито 407 человек.

Фото: 1MI

Концентрация пыльцы поднимается: в Тюмени стартовал сезон аллергий

В Тюменскую область постепенно приходит тепло, а вместе с ним и цветения растений. Если одни тюменцы этого периода ждут с нетерпением, другие — с ужасом. Период цветения особенно тяжело переносится аллергиками.

По словам врача-аллерголога Дарьи Шаповаловой, точно предугадать начало аллергичного периода невозможно, ведь пыльца начинает появляться одновременно с тем, как распускаются листья, а начало этого события сильно зависит от погоды. К тому же начало непростого для человека, страдающего от аллергии, периода связано с растением, которое и вызывает неблагоприятную реакцию.

Однако есть методы, которые существенно облегчают жизнь многие тюменским аллергикам, среди них ношение медицинской маски, которая существенно сокращает взаимодействие с пыльцой. Также стоит чаще умывать лицо и руки, а дома или в офисе избегать открывания окон, особенно, если по близости находятся источники вашей аллергии.

Читайте также:
Энергетики обесточили села Ишимского района. Население экстренно эвакуировали29 тюменских семей, пострадавших от паводка, получили материальные выплатыТакого наводнения не было 112 лет: паводок-2024 стал самым масштабным в истории
#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тобольск#Пожар#Эвакуация#Итоги недели#Ишимский район#Паводок#Паводок в Ишиме#Итоги#Паводок в Тюменской области в 2024 году
Подпишитесь
Два метра в сутки! Из-за чего произошел экстремальный подъем воды в регионе?
19 апреля, 06:33
Выплаты пострадавшим от паводка: сколько получат тюменцы?
19 апреля, 09:33
На смену паводку в Тюменскую область придут пожары. Когда?
19 апреля, 06:06
Тест «Великие люди»: сможете ли вы узнать известных личностей по фото?
19 апреля, 08:12
«Люди в Тюмени стали озлобленными»: откровения кондуктора о пассажирах
19 апреля, 08:53
Тюменцы на заправках «Лукойл» не могут расплатиться за бензин
19 апреля, 10:55
"