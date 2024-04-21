Итоги недели: наводнение в Тюменской области, угроза гепатита А, пожары

На фоне паводков в Тюменской области существенно вырос риск заражения острыми инфекциями, в том числе гепатитом А. Подхватить заболевание можно не только выпив зараженной воды, но и искупавшись в ней или допустив ее попадание в нос. Особенно опасна инфекция для людей, имеющих проблемы с ЖКТ.