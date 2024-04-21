Итоги недели: наводнение в Тюменской области, угроза гепатита А, пожары

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Начало этой недели ознаменовалось приходом большой воды в село Ильинка Казанского района. В считанные часы уровень воды в реке Ишим превысил критическую отметку свыше 800 сантиметров над нулем поста — в сутки вода прибывала почти по полметра.
18 апреля стало известно о затоплении в Казанском районе 62 домов в 8 населенных пунктах — тогда уровень воды превысил максимум 2017 года на 56 сантиметров. Были эвакуированы более 1,6 тысячи человек.
Отрезаны от цивилизации оказались деревни Песчаное, Малая Ченчерь и село Огнево. В настоящее время в деревни и село продолжены временные дороги, организована лодочная переправа, ведется доставка продовольствия.
19 апреля большая вода направилась из Казанского района в сторону Ишима — тогда за сутки уровень воды в реке в городе Ишим поднялся более чем на два метра. В целом за последние три дня вода в Ишиме поднялась практически на шесть метров — паводок превзошел по своим масштабам наводнение 1912 года. Тогда максимальный уровень воды был установлен на отметке 10,5 метра — сейчас уровень воды в Ишиме составляет 10 метров 57 сантиметров. И это не пиковая отметка — максимум половодья ожидается к вечеру воскресенья, 21 апреля.
«Ночь предстоит тяжелая. Но никто не опускает руки в борьбе против стихии», — сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
На данный момент в целом на юге Тюменской области затоплены 17 населенных пунктов, большая вода подступила к сотням жилых и дачных домов. Эвакуировано более трех тысяч человек. Полностью обесточены в целях безопасности в Ишимском районе поселки Детский дом №29, СНТ «Борки», «Синицинский Бор», включающий в себя Турбазу КХП, Детский санаторий, Дом отдыха.
Также подача электроэнергии прекращена в Ишиме в СНТ «Машиностроитель», «Коммунальщик», «Швейник», «Надежда» и «Заречье-2». Поселок «Плодопитомник» обесточен частично.
В регионе ведется активная борьба со стихией во всех муниципалитетах, попавших в зону половодья. В настоящее время волна движется по Ишиму вниз по течению. Уровень воды растет в районе Абатска — за последние сутки он увеличился на 64 сантиметра. Пик паводка там ожидают через три дня. Также в ближайшее время ожидается приход большой воды из Курганской области в Упоровский район.
Наступление пожароопасного сезона на юге Тюменской области ожидается в мае этого года. Такой прогноз озвучили в Федеральном агентстве лесного хозяйства.
«Среднепятилетние показатели горимости регионов России показывают, что наибольшие риски возникновения лесных пожаров в конце апреля — начале мая фиксируются в Свердловской, Амурской, Иркутской, Курганской, Тюменской областях, Еврейской автономной области, Хабаровском и Забайкальском краях. Именно на эти субъекты приходится большинство весенних лесных пожаров, поэтому Рослесхоз уделяет им особое внимание. В случае необходимости в эти восемь субъектов будут направлены межрегиональные и федеральные силы для помощи в ликвидации огня», — говорится в сообщении Федерального агентства лесного хозяйства.
При этом в Авиалесохране отмечают, что превышение среднемноголетних значений параметров пожарной опасности ожидается на всей территории Тюменской области ожидается в мае этого года. В июле повышенная пожарная опасность прогнозируется в северных районах региона.
В настоящее время лесопожарная обстановка в Тюменской области стабильна. С начала пожароопасного сезона в регионе произошло два пожара — лесной пожар в селе Кулаково и ландшафтный пожар в районе Велижанского тракта.
На фоне паводков в Тюменской области существенно вырос риск заражения острыми инфекциями, в том числе гепатитом А. Подхватить заболевание можно не только выпив зараженной воды, но и искупавшись в ней или допустив ее попадание в нос. Особенно опасна инфекция для людей, имеющих проблемы с ЖКТ.
Инфекционист Владимир Сорокин рассказал «Нашему городу», что сейчас заразиться можно даже не выходя из дома — съев продукты промытые под водой из канализации.
«Жители затопляемый территорий сейчас активно контактируют с этой водой, ее попадание в нос и рот даже в небольшом количестве может вызвать гепатит А. Эта инфекция чаще всего чаще всего передается пищевым, водным и контактно-бытовым путем. Причем часто это заболевание недооценивают считая его легким, однако оно способно провоцировать в впоследствии кровотечения в области ЖКТ и серьезные поражения органов. Хотя такое развитие событий чаще происходит при наличии у зараженного других проблем с ЖКТ, которые обостряются на фоне гепатита А», — объяснил врач.
На фоне повышенного риска заражение гепатитом А ресурсоснабжающие компании региона ввели в режим повышенного хлорирования на водоочистных сооружениях и канализационных очистных сооружениях. Также специалисты Роспотребнадзора ежедневно берут пробы воды, которая исследуется по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим показателям в лабораториях ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» и производственных лабораториях РСО.
Кроме того, в регионе продолжается вакцинация населения из затопленных территорий от гепатита А. На сегодняшний день прививки поставили уже 16 тысяч человек, что составляет 56,6% от подлежащего населения. Также начата вакцинация от дизентерии — привито 342 человек, от брюшного тифа привито 407 человек.
В Тюменскую область постепенно приходит тепло, а вместе с ним и цветения растений. Если одни тюменцы этого периода ждут с нетерпением, другие — с ужасом. Период цветения особенно тяжело переносится аллергиками.
По словам врача-аллерголога Дарьи Шаповаловой, точно предугадать начало аллергичного периода невозможно, ведь пыльца начинает появляться одновременно с тем, как распускаются листья, а начало этого события сильно зависит от погоды. К тому же начало непростого для человека, страдающего от аллергии, периода связано с растением, которое и вызывает неблагоприятную реакцию.
Однако есть методы, которые существенно облегчают жизнь многие тюменским аллергикам, среди них ношение медицинской маски, которая существенно сокращает взаимодействие с пыльцой. Также стоит чаще умывать лицо и руки, а дома или в офисе избегать открывания окон, особенно, если по близости находятся источники вашей аллергии.