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29 тюменских семей, пострадавших от паводка, получили материальные выплаты

29 тюменских семей, пострадавших от паводка, получили материальные выплаты

21 апреля 2024, 11:17
Фото: 1MI
Около 30 тюменских семей, жилые дома которых оказались затоплены водой из-за паводка, получили материальные выплаты в размере 50 тысяч рублей на первоочередные нужды. Об этом сообщили в инфоцентре правительства региона.

Власти пояснили, что материальная помощь не является суммой компенсации ущерба от наводнения. Данные средства — это мера поддержки пострадавших. Размер компенсации от ущерба будет определен позже, после обследования подтопленных домов специалистами.

В правительстве подчеркнули, что размер выплаты составляет 50 тысяч рублей и не зависит от численности и состава семьи.

Для получения материальной помощи не нужно предоставлять никаких документов, кроме заявления. Его можно оформить:

  • в пункте временного размещения;
  • в учреждении социального обслуживания по месту жительства;
  • в МФЦ;
  • на портале «Госуслуги».

Ранее «Наш Город» писал, что паводок в Ишиме в этом году стал самым масштабным за последние 112 лет и превзошел наводнение 1912 года, когда уровень воды в реке поднимался до отметки 10,5 метра.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тобольск#Ишимский район#Паводок#Материальная помощь#Паводок в Тюменской области в 2024 году
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