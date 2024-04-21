29 тюменских семей, пострадавших от паводка, получили материальные выплаты

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Власти пояснили, что материальная помощь не является суммой компенсации ущерба от наводнения. Данные средства — это мера поддержки пострадавших. Размер компенсации от ущерба будет определен позже, после обследования подтопленных домов специалистами.
В правительстве подчеркнули, что размер выплаты составляет 50 тысяч рублей и не зависит от численности и состава семьи.
Для получения материальной помощи не нужно предоставлять никаких документов, кроме заявления. Его можно оформить:
Ранее «Наш Город» писал, что паводок в Ишиме в этом году стал самым масштабным за последние 112 лет и превзошел наводнение 1912 года, когда уровень воды в реке поднимался до отметки 10,5 метра.