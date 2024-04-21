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12 километров насыпей дополнительно построено в Ишимском районе

«Ночь предстоит тяжелая»: Ишимский район готовится к пику половодья

21 апреля 2024, 09:58
Фото: тг-канал Александр Моор

12 километров насыпей дополнительно построено в Ишимском районе

Двенадцать километров насыпей возвели в Ишимском районе для защиты населенных пунктов от большой воды. Теперь села и деревни муниципалитета защищают 7 километров дамб и 12 километров насыпей. Об этом сообщил губернатор Александр Моор.

По его словам, в настоящее время за состоянием сооружений ведется мониторинг. На дороге в сторону деревни Большой Остров заглушка в трубе не выдержала напора воды — сейчас там работают более 150 спасателей. Для тяжелой техники отсыпана площадка высотой 4 метра. Экскаватор выкладывает мешки с песком с внешней стороны насыпи, чтобы блокировать трубу.

Видео: тг-канал Александр Моор
«Ночь предстоит тяжелая. Но никто не опускает руки в борьбе против стихии», — сообщил Александр Моор.

По прогнозам властей, в воскресенье вечером в Ишиме ожидается пик паводка. В настоящее время уровень воды в реке поднялся до 10 метров 57 сантиметров, что является абсолютным рекордом.

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