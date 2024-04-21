«Ночь предстоит тяжелая»: Ишимский район готовится к пику половодья

По его словам, в настоящее время за состоянием сооружений ведется мониторинг. На дороге в сторону деревни Большой Остров заглушка в трубе не выдержала напора воды — сейчас там работают более 150 спасателей. Для тяжелой техники отсыпана площадка высотой 4 метра. Экскаватор выкладывает мешки с песком с внешней стороны насыпи, чтобы блокировать трубу.