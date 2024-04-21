«Ночь предстоит тяжелая»: Ишимский район готовится к пику половодья

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
По его словам, в настоящее время за состоянием сооружений ведется мониторинг. На дороге в сторону деревни Большой Остров заглушка в трубе не выдержала напора воды — сейчас там работают более 150 спасателей. Для тяжелой техники отсыпана площадка высотой 4 метра. Экскаватор выкладывает мешки с песком с внешней стороны насыпи, чтобы блокировать трубу.
«Ночь предстоит тяжелая. Но никто не опускает руки в борьбе против стихии», — сообщил Александр Моор.
По прогнозам властей, в воскресенье вечером в Ишиме ожидается пик паводка. В настоящее время уровень воды в реке поднялся до 10 метров 57 сантиметров, что является абсолютным рекордом.