Вода прибывает: уровень воды в Тоболе поднялся на 74 сантиметра

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Уровень воды в реке достиг отметки 488 сантиметров выше нуля поста. Абсолютным максимум является отметка 804 сантиметра — до такого уровня вода в Тоболе поднялась 13 мая 2016 года.
Также наблюдается подъем воды в Ишиме — по данным гидропоста в городе Ишим, за последние четыре часа вода прибыла еще на 6 сантиметров и достигла отметки 1057 сантиметров выше нуля поста, в Абатском уровень воды в Ишиме поднялся на 11 сантиметров — до 658 сантиметров выше нуля поста.
В Ильинке за период с 8:00 до 12:00 воскресенья уровень воды в Ишиме понизился на 2 сантиметра и составляет 868 сантиметров выше нуля поста.
По прогнозам тюменских властей, пик паводка в Ишиме ожидается сегодня к вечеру, после этого вода пойдет в Абатский и Викуловский районы. Также в течение нескольких дней большая вода из Курганской области придет в Упоровский район.