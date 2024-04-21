Вода прибывает: уровень воды в Тоболе поднялся на 74 сантиметра

Также наблюдается подъем воды в Ишиме — по данным гидропоста в городе Ишим, за последние четыре часа вода прибыла еще на 6 сантиметров и достигла отметки 1057 сантиметров выше нуля поста, в Абатском уровень воды в Ишиме поднялся на 11 сантиметров — до 658 сантиметров выше нуля поста.