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Posted Сегодня, 08:26

Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Уровень реки Тобол в Тюменской области поднялся на 60 сантиметров за сутки

Вода прибывает: уровень воды в Тоболе поднялся на 74 сантиметра

21 апреля 2024, 08:26
Фото: 1MI

Уровень реки Тобол в Тюменской области поднялся на 60 сантиметров за сутки

Уровень воды в Тоболе поднялся за последние сутки в селе Коркино на 60 сантиметров. За период с 8 утра до полудня воскресенья вода прибыла еще на 14 сантиметров.

Уровень воды в реке достиг отметки 488 сантиметров выше нуля поста. Абсолютным максимум является отметка 804 сантиметра — до такого уровня вода в Тоболе поднялась 13 мая 2016 года.

Также наблюдается подъем воды в Ишиме — по данным гидропоста в городе Ишим, за последние четыре часа вода прибыла еще на 6 сантиметров и достигла отметки 1057 сантиметров выше нуля поста, в Абатском уровень воды в Ишиме поднялся на 11 сантиметров — до 658 сантиметров выше нуля поста.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Ильинке за период с 8:00 до 12:00 воскресенья уровень воды в Ишиме понизился на 2 сантиметра и составляет 868 сантиметров выше нуля поста.

По прогнозам тюменских властей, пик паводка в Ишиме ожидается сегодня к вечеру, после этого вода пойдет в Абатский и Викуловский районы. Также в течение нескольких дней большая вода из Курганской области придет в Упоровский район.

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