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В Тюменской области ограничили движение большегрузов по дорогам до 20 мая

Движение грузовиков ограничили по тюменским трассам на месяц

21 апреля 2024, 08:01
Фото: 1MI

В Тюменской области ограничили движение большегрузов по дорогам до 20 мая

В Тюменской области с сегодняшнего дня, 21 апреля, введены ограничения для большегрузного транспорта. Для грузовиков начал вступил в силу запрет на проезд по городским автомобильным дорогам общего пользования.
«Ввести временное ограничение для движения транспортных средств с грузом и без груза по дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения с превышением временно установленных предельно допустимых нагрузок на оси с 21 апреля по 20 мая на участках автодорог с твердым и переходным типом покрытия, на участках автодорог с грунтовым типом покрытия», — указано в документе.

Исключение сделано для пассажирских автобусов, большегрузов, перевозящих продукты питания, животных, лекарственные препараты, горюче-смазочные материалы, почтовые грузы, удобрения.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ограничения для движения большегрузного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения при осевой нагрузке на любую из осей более 6 тонн действуют с 19 апреля этого года. Они введены до 19 мая 2024 года.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Ограничения#Грузовики#Ограничение движения#Грузовые перевозки
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