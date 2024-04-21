Движение грузовиков ограничили по тюменским трассам на месяц

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ограничения для движения большегрузного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения при осевой нагрузке на любую из осей более 6 тонн действуют с 19 апреля этого года. Они введены до 19 мая 2024 года.