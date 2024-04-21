Движение грузовиков ограничили по тюменским трассам на месяц

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«Ввести временное ограничение для движения транспортных средств с грузом и без груза по дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения с превышением временно установленных предельно допустимых нагрузок на оси с 21 апреля по 20 мая на участках автодорог с твердым и переходным типом покрытия, на участках автодорог с грунтовым типом покрытия», — указано в документе.
Исключение сделано для пассажирских автобусов, большегрузов, перевозящих продукты питания, животных, лекарственные препараты, горюче-смазочные материалы, почтовые грузы, удобрения.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ограничения для движения большегрузного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения при осевой нагрузке на любую из осей более 6 тонн действуют с 19 апреля этого года. Они введены до 19 мая 2024 года.