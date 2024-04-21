К эвакуации ишимцев привлекли психологов. Они убеждают граждан покинуть дома

В настоящее время уровень воды в Ишиме (гидропост в городе Ишим) составляет 1057 сантиметров — немногим более чем за сутки уровень воды в реке поднялся почти на 1,5 метра. Пик паводка в Ишимском районе ожидается к ночи 21 апреля. Уровень воды в реке в этом году превысил рекордные показатели паводка 2017 года.