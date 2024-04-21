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К эвакуации жителей Ишима привлекли психологов МЧС

К эвакуации ишимцев привлекли психологов. Они убеждают граждан покинуть дома

21 апреля 2024, 08:57
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

К эвакуации жителей Ишима привлекли психологов МЧС

Специалисты призывают жителей, чьи дома находятся в зоне подтопления эвакуироваться. В Ишиме, Ишимском и Казанском районах с 15 апреля работают психологи МЧС России и эвакуационные бригады, в составе которых соцработники, сотрудники полиции, МЧС, администрации города Ишима.
«Каждому жителю мы говорим об опасности, просим покинуть территорию, помогаем вывозить имущество, животных», — сообщил замглавы администрации Ишима по социальным вопросам Борис Долженко.

По словам начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Натальи Сёминой, подворовые обходы проходят ежедневно.

По информации МЧС России на утро 21 апреля, в Тюменской области из затопленных территорий эвакуировано более трех тысяч человек. В зоне затопления — 98 жилых домов и 444 дачных дома.

В настоящее время уровень воды в Ишиме (гидропост в городе Ишим) составляет 1057 сантиметров — немногим более чем за сутки уровень воды в реке поднялся почти на 1,5 метра. Пик паводка в Ишимском районе ожидается к ночи 21 апреля. Уровень воды в реке в этом году превысил рекордные показатели паводка 2017 года.

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