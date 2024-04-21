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Ишим 21 апреля 2024 года

Такого наводнения не было 112 лет: паводок-2024 стал самым масштабным в истории

21 апреля 2024, 10:56
Фото: тг-канал Александр Моор
Ишим 21 апреля 2024 года

Паводок-2024 в Тюменской области стал самым масштабным за последние 112 лет

Наводнение 2024 года в Ишиме превышает по своим масштабам все наводнения ХХ века, начиная с 1912 года. Об этом сообщил ишимский краевед Геннадий Крамор.

По его словам, в этом году побит рекорд 1912 года — тогда уровень воды в Ишиме достигал отметки 10,5 метра. В настоящее время уровень воды в реке составляет 10 метров 57 сантиметров.

Из истории наблюдений за половодьем реки Ишим известны первые данные о наводнении, датированные 1912 годом. Половодье тогда было запечатлено первой ишимской женщиной-фотографом Лидией Сусловой — максимального уровня, 10,5 метра, река достигла 28 апреля.

Деревня Кошкарагай (Ишимский район) сейчас. Именно она встречает «голову» паводка.
Видео: тг-канал Александр Моор

Следующее масштабное половодье произошло уже в 1941 году — вода поднялась до 982 сантиметров. По воспоминаниям ишимского изобретателя, создателя создатель первого в Тюменской области ретранслятора ТВ Николая Хрулёва, в половодье 1941 года вода доходила до здания городского театра (Детская школа искусств).

Вспоминал он и о том, что вода заходила в понижение на улице Полины Осипенко между улицами Банной (Путиловская) и Хабаровской: «Можно было сидеть на краю берега и полоскать ноги».

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Не менее катастрофическим в Ишиме стало и наводнение 1947 года — тогда вода в Ишиме поднялась до 997 сантиметров .В последующие годы уровень воды тоже поднимался, но не так высоко, в том числе благодаря построенным гидротехническим сооружениям.

«То есть впервые за 112 лет река Ишим вновь достигла уровня свыше 10,5 метра. Наводнение 2024 года в Ишиме превосходит по своим масштабам все наводнения ХХ века», — отметил краевед.

Город Ишим был построен в начале XVII века. Место для возведения города было выбрано не случайно у реки — она выполняла оборонительную функцию, ее высокие берега защищали от набегов киргиз-кайсакской орды. Однако, одновременно с этим водные потоки стали и опасностью Ишима, в том числе со стороны малых рек Карасуль и Мергень.

«В 2016 году в Ишиме произошло одно из катастрофических наводнений в истории — тогда уровень воды поднялся до 66 сантиметров. Под воду ушли более тысячи домовладений в поймах рек Карасуль и Мергень. Следующее масштабное наводнение случилось спустя год — в 2017 году, когда из берегов вышла река Ишим», — отметил Геннадий Крамор.
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Краевед пояснил, что своенравный и буйный характер реки Ишим заключается даже в ее названии. По одной из версий оно происходит от татарского глагола «ишу», что означает «извиваться» и «разрушать».

«Оба эти значения подходят к реке Ишим — во время половодья она разрушает свои берега, а вне паводка ее русло имеет очень извилистый характер», — пояснил Крамор.

Ранее «Наш Город» писал, что в Ишимском районе сегодня вечером ожидают пик половодья. Такой прогноз озвучил губернатор Тюменской области Александр Моор. За последние сутки уровень воды в Ишиме поднялся на 1,5 метра, за последние трое суток — практически на 6 метров.

В муниципалитете продолжаются работы по укреплению насыпей, дамб. Ведется эвакуация населения из затопленных территорий. По данным на утро 21 апреля, в целом в Тюменской области эвакуировано более 3 тысяч человек.

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