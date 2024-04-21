Такого наводнения не было 112 лет: паводок-2024 стал самым масштабным в истории

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
По его словам, в этом году побит рекорд 1912 года — тогда уровень воды в Ишиме достигал отметки 10,5 метра. В настоящее время уровень воды в реке составляет 10 метров 57 сантиметров.
Из истории наблюдений за половодьем реки Ишим известны первые данные о наводнении, датированные 1912 годом. Половодье тогда было запечатлено первой ишимской женщиной-фотографом Лидией Сусловой — максимального уровня, 10,5 метра, река достигла 28 апреля.
Следующее масштабное половодье произошло уже в 1941 году — вода поднялась до 982 сантиметров. По воспоминаниям ишимского изобретателя, создателя создатель первого в Тюменской области ретранслятора ТВ Николая Хрулёва, в половодье 1941 года вода доходила до здания городского театра (Детская школа искусств).
Вспоминал он и о том, что вода заходила в понижение на улице Полины Осипенко между улицами Банной (Путиловская) и Хабаровской: «Можно было сидеть на краю берега и полоскать ноги».
Не менее катастрофическим в Ишиме стало и наводнение 1947 года — тогда вода в Ишиме поднялась до 997 сантиметров .В последующие годы уровень воды тоже поднимался, но не так высоко, в том числе благодаря построенным гидротехническим сооружениям.
«То есть впервые за 112 лет река Ишим вновь достигла уровня свыше 10,5 метра. Наводнение 2024 года в Ишиме превосходит по своим масштабам все наводнения ХХ века», — отметил краевед.
Город Ишим был построен в начале XVII века. Место для возведения города было выбрано не случайно у реки — она выполняла оборонительную функцию, ее высокие берега защищали от набегов киргиз-кайсакской орды. Однако, одновременно с этим водные потоки стали и опасностью Ишима, в том числе со стороны малых рек Карасуль и Мергень.
«В 2016 году в Ишиме произошло одно из катастрофических наводнений в истории — тогда уровень воды поднялся до 66 сантиметров. Под воду ушли более тысячи домовладений в поймах рек Карасуль и Мергень. Следующее масштабное наводнение случилось спустя год — в 2017 году, когда из берегов вышла река Ишим», — отметил Геннадий Крамор.
Краевед пояснил, что своенравный и буйный характер реки Ишим заключается даже в ее названии. По одной из версий оно происходит от татарского глагола «ишу», что означает «извиваться» и «разрушать».
«Оба эти значения подходят к реке Ишим — во время половодья она разрушает свои берега, а вне паводка ее русло имеет очень извилистый характер», — пояснил Крамор.
Ранее «Наш Город» писал, что в Ишимском районе сегодня вечером ожидают пик половодья. Такой прогноз озвучил губернатор Тюменской области Александр Моор. За последние сутки уровень воды в Ишиме поднялся на 1,5 метра, за последние трое суток — практически на 6 метров.
В муниципалитете продолжаются работы по укреплению насыпей, дамб. Ведется эвакуация населения из затопленных территорий. По данным на утро 21 апреля, в целом в Тюменской области эвакуировано более 3 тысяч человек.