Такого наводнения не было 112 лет: паводок-2024 стал самым масштабным в истории

Город Ишим был построен в начале XVII века. Место для возведения города было выбрано не случайно у реки — она выполняла оборонительную функцию, ее высокие берега защищали от набегов киргиз-кайсакской орды. Однако, одновременно с этим водные потоки стали и опасностью Ишима, в том числе со стороны малых рек Карасуль и Мергень.