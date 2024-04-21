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Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

В Ишимском районе полностью обесточен ряд поселков

Энергетики обесточили села Ишимского района. Население экстренно эвакуировали

21 апреля 2024, 11:32
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Ишимском районе полностью обесточен ряд поселков

В настоящее время электроснабжение отключено в поселке Детский дом №29, СНТ «Борки», «Синицинский Бор», включающий в себя Турбазу КХП, Детский санаторий, Дом отдыха в Ишимском районе.

Также подача электроэнергии прекращена в Ишиме в СНТ «Машиностроитель», «Коммунальщик», «Швейник», «Надежда» и «Заречье-2». Поселок «Плодопитомник» обесточен частично.

Данные меры приняты в целях безопасности населения, а также сохранности сетей и оборудования. После того, как вода начнет уходить подачу электроэнергии восстановят.

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В Тюменской области в зоне затопления находятся 17 населенных пунктов, около сотни жилых домов, более четырех сотен дачных домов. Эвакуировано более трех тысяч жителей.

Семьям, чьи дома пострадали от паводка выплачивают материальную помощь в размере 50 тысяч рублей. Денежные средства рассчитаны на первоочередные нужды и не являются компенсацией ущерба от паводка.

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