Энергетики обесточили села Ишимского района. Население экстренно эвакуировали

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Также подача электроэнергии прекращена в Ишиме в СНТ «Машиностроитель», «Коммунальщик», «Швейник», «Надежда» и «Заречье-2». Поселок «Плодопитомник» обесточен частично.
Данные меры приняты в целях безопасности населения, а также сохранности сетей и оборудования. После того, как вода начнет уходить подачу электроэнергии восстановят.
В Тюменской области в зоне затопления находятся 17 населенных пунктов, около сотни жилых домов, более четырех сотен дачных домов. Эвакуировано более трех тысяч жителей.
Семьям, чьи дома пострадали от паводка выплачивают материальную помощь в размере 50 тысяч рублей. Денежные средства рассчитаны на первоочередные нужды и не являются компенсацией ущерба от паводка.