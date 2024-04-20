Вода подбирается к жилым домам: в Ишимском районе началась срочная эвакуация

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
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Updated Сегодня, 07:48
Уровень воды в Ишиме продолжает расти. Только за сутки вода в реке прибыла более чем на два метра. В настоящее время в поселке находится губернатор Тюменской области Александр Моор. В ближайшее время в населенный пункт прибудет дополнительная группировка спасателей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Казанском районе из-за паводка от цивилизации оказались отрезаны две деревни и село. В настоящее время власти муниципалитета решают вопросы с доставкой продовольствия в населенные пункты о организацию медпомощи населению.