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Updated Сегодня, 07:48

В Ишимском районе началась срочная эвакуация

Вода подбирается к жилым домам: в Ишимском районе началась срочная эвакуация

20 апреля 2024, 07:46
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Ишимском районе началась срочная эвакуация

В поселке Плодопитомник Ишимского района началась эвакуация населения. В населенном пункте сегодня утром размыло временную насыпь — вода подбирается к жилым домам.

Уровень воды в Ишиме продолжает расти. Только за сутки вода в реке прибыла более чем на два метра. В настоящее время в поселке находится губернатор Тюменской области Александр Моор. В ближайшее время в населенный пункт прибудет дополнительная группировка спасателей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Казанском районе из-за паводка от цивилизации оказались отрезаны две деревни и село. В настоящее время власти муниципалитета решают вопросы с доставкой продовольствия в населенные пункты о организацию медпомощи населению.

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