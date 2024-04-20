Вода подбирается к жилым домам: в Ишимском районе началась срочная эвакуация

Уровень воды в Ишиме продолжает расти. Только за сутки вода в реке прибыла более чем на два метра. В настоящее время в поселке находится губернатор Тюменской области Александр Моор. В ближайшее время в населенный пункт прибудет дополнительная группировка спасателей.