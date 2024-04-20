На федеральной трассе «Иртыш» до Тюмени укрепят дамбу

В настоящее время в Курганской области наблюдается пик паводка. По данным гидропоста на 8:00 на 20 апреля уровень Тобола в районе Кургана составляет 1013 см. На некоторых участках в Кургане уровень воды в Тоболе ещё два дня назад превысил исторический максимум 1994 года и отметку в 10 метров. В частности, в районе Кулацкого и Смолино ниже по течению.