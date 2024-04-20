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На федеральной трассе «Иртыш» до Тюмени укрепят дамбу

На федеральной трассе «Иртыш» до Тюмени укрепят дамбу

20 апреля 2024, 07:00
Фото: Упрдор «Южный Урал».
На трассе «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск, подъезд к Тюмени начались работы по отсыпке дамбы в полосе отвода, размещены сигнальные вехи вдоль проезжей части. Об этом сообщили в Упрдоре «Южный Урал».

В настоящее время введено временное ограничение дорожного движения на участках федеральной трассы «Иртыш» в Курганской области в сторону Тюмени с 0 по 86 километры и в сторону Челябинска с 260 по 278 километры. Движение будет ограничено для большегрузного транспорта с 15.00 до 20.00 20 апреля.

В настоящее время в Курганской области наблюдается пик паводка. По данным гидропоста на 8:00 на 20 апреля уровень Тобола в районе Кургана составляет 1013 см. На некоторых участках в Кургане уровень воды в Тоболе ещё два дня назад превысил исторический максимум 1994 года и отметку в 10 метров. В частности, в районе Кулацкого и Смолино ниже по течению.

«Вода в округах, где пик паводка уже прошел, стоит на отметке либо уходит крайне медленно, что подтверждает данные об общем огромном объеме сброса с водохранилищ. Наша общая задача сейчас, земляки, — удерживать дамбу, защищающую город, а также помогать друг другу», — отметил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Ранее «Наш Город» писал, что в Ишимском районе перекрыли участок трассы Ишим — Синицына из-за перелива воды из реки через проезжую часть. За последние двое суток подъем воды в реке Ишим превысил 4 метра.

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