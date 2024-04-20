«Всплыли, как котята»: в Ишимском районе размыло временную насыпь

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
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Updated Сегодня, 05:56
По его словам, дамба, защищающая поселок и садовые общества, находится в исправном состоянии. Из зон возможного затопления эвакуировано население.
В социальных сетях жители Ишимского района делятся фотографиями прибывающей воды в реке Ишим в районе поселка Плодопитомник. Ишимцы отмечают, что сотрудники МЧС до последнего пытались сдерживать воду — подсыпали грунт, но поток воды был слишком большим.
«В 5:30 всплыли, как котята в ведре, ладно хоть детей заранее вывезли. Столько движений, суеты, действий было, а в итоге самое слабое место. Два дня волонтеры укрепляли, но этого же недостаточно! Это надо было делать после потопа 2017 года, не силами ребят, а техникой! Местные об этом знали. Еще с 2017 года обращались к властям. В общем, потоп по сценарию 2016–2017 годов. А ребятам огромное спасибо, низкий поклон, они сделали, что смогли!» — посетовала Нина Б.
«Позор, что допустили такое. Ведь за 7 лет можно было все сделать по уму», — возмутился Антон К.
Ранее «Наш Город» писал, что за последние сутки уровень воды в реке Ишим по гидропосту в городе Ишим поднялся более чем на 2 метра и преодолел критическую отметку в 850 сантиметров.