Из-за перелива воды через проезжую часть в Ишимском районе перекрывают трассы

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
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Updated Сегодня, 06:36
Альтернативный маршрут организован по автодороге Ишим — Маслянкий — Сладково. Движение на затопленном участке автодороге контролируют сотрудники ГИБДД.
Между тем, по словам местных жителей, возле моста на Синицына вода проходит сквозь мешки с песком, выполняющие роль временного ограждения. Ишимцы считают, что следует готовиться к худшему — по данным на 7:30 утра субботы, на Сергеевском водохранилище (Республика Казахстан) перелив воды через гребень плотины составил 348 сантиметров.
«Началась вторая волна. Вполне вероятно, что большая вода вновь придет в Казанский район», — отметили ишимцы.
Ранее «Наш Город» писал, что за сутки уровень воды в реке Ишим (гидропост в Ишиме) прибавил более двух метров. В настоящее время критическая отметка превышена более чем на 60 сантиметров.