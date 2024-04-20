nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:34

Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:36

Updated Сегодня, 06:36

В Ишимском районе перекрыли трассу из-за перелива воды через дорогу

Из-за перелива воды через проезжую часть в Ишимском районе перекрывают трассы

20 апреля 2024, 06:34
Фото: ГИБДД

В Ишимском районе перекрыли трассу из-за перелива воды через дорогу

В Ишимском районе перекрыли движение по автодороге Ишим — Синицына на участке со 2 по 3 километры из-за перелива воды через проезжую часть.

Альтернативный маршрут организован по автодороге Ишим — Маслянкий — Сладково. Движение на затопленном участке автодороге контролируют сотрудники ГИБДД.

Видео: ГИБДД

Между тем, по словам местных жителей, возле моста на Синицына вода проходит сквозь мешки с песком, выполняющие роль временного ограждения. Ишимцы считают, что следует готовиться к худшему — по данным на 7:30 утра субботы, на Сергеевском водохранилище (Республика Казахстан) перелив воды через гребень плотины составил 348 сантиметров.

«Началась вторая волна. Вполне вероятно, что большая вода вновь придет в Казанский район», — отметили ишимцы.

Ранее «Наш Город» писал, что за сутки уровень воды в реке Ишим (гидропост в Ишиме) прибавил более двух метров. В настоящее время критическая отметка превышена более чем на 60 сантиметров.

Читайте также:
В Тюменской области воду из рек проверяют на паразитов из-за паводков«Всплыли, как котята»: в Ишимском районе размыло временную насыпьПаводок в Тюменской области сфотографировали из космоса
#Валентина Бурнашева#Общество#Видео#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#ГИБДД#Перекрытие дороги#Новости тюмени#Тобольск#Эвакуация#Ишимский район#Паводок#Паводок в Ишиме#Паводок в Тюменской области в 2024 году
Подпишитесь
Два метра в сутки! Из-за чего произошел экстремальный подъем воды в регионе?
Вчера, 06:33
Выплаты пострадавшим от паводка: сколько получат тюменцы?
Вчера, 09:33
На смену паводку в Тюменскую область придут пожары. Когда?
Вчера, 06:06
Тест «Великие люди»: сможете ли вы узнать известных личностей по фото?
Вчера, 08:12
«Люди в Тюмени стали озлобленными»: откровения кондуктора о пассажирах
Вчера, 08:53
Тюменцы на заправках «Лукойл» не могут расплатиться за бензин
Вчера, 10:55
"