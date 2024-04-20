Из-за перелива воды через проезжую часть в Ишимском районе перекрывают трассы

Между тем, по словам местных жителей, возле моста на Синицына вода проходит сквозь мешки с песком, выполняющие роль временного ограждения. Ишимцы считают, что следует готовиться к худшему — по данным на 7:30 утра субботы, на Сергеевском водохранилище (Республика Казахстан) перелив воды через гребень плотины составил 348 сантиметров.