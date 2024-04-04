Особый противопожарный режим введут в Тюменской области. Что будет под запретом?

Ранее «Наш Город» писал, что в 2023 года в Тюменской области пожароопасный сезон и особый противопожарный режим были установлены с 3 апреля. Первые пожары, лесные и ландшафтные, были зарегистрированы на территории региона в минувшем году в начале апреля. В мае область вошла в число российских регионов, где сложилась наиболее сложная обстановка с пожарами. 7 мая в Тюменской области был введен режим ЧС.