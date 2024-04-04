Особый противопожарный режим введут в Тюменской области. Что будет под запретом?

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
«Приняли решение — помимо пожароопасного сезона с 5 апреля на территории Тюменской области будет действовать особый противопожарный режим. Становится теплее. С одной стороны, это здорово, приближается лето. С другой — увеличивается риск возгораний, которые могут привести к крупным пожарам. Поэтому вводим новые ограничения уже сейчас. Это необходимые меры», — сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем тг-канале.
Согласно постановлению правительства Тюменской области, с 5 по 24 апреля 2024 года, на период действия особого противопожарного режима, жителям региона будет запрещено посещать лес.
«Запретить посещение гражданами лесов, ха исключением граждан, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах, граждан, осуществляющих рекреационную деятельность на лесных участках, граждан, осуществляющие использование лесов в установленном законом порядке, должностных лиц, осуществляющих мероприятия по государственному контролю», — указано в документе.
Также разрешено посещать лес тюменцам в целях охоты на пернатую дичь.
Кроме того, с 5 апреля в лесах запрещено организациям и гражданам проведение пожароопасных работ, сельскохозяйственных палов, сжигать мусор, сухостой, порубочные остатки. В границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог разведение огня под запретом. Также ограничения накладываются на использование пиротехнических изделий.
Контроль за соблюдением установленных правил, а также проведение профилактических мероприятий среди населения, принятие оперативных мер по тушению пожаров возложен на глав муниципалитетов Тюменской области, ГУ МЧС и региональный департамент лесного комплекса.
Ранее «Наш Город» писал, что в 2023 года в Тюменской области пожароопасный сезон и особый противопожарный режим были установлены с 3 апреля. Первые пожары, лесные и ландшафтные, были зарегистрированы на территории региона в минувшем году в начале апреля. В мае область вошла в число российских регионов, где сложилась наиболее сложная обстановка с пожарами. 7 мая в Тюменской области был введен режим ЧС.