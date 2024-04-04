nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:18

Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

Особый противопожарный режим введут в Тюменской области с 5 апреля

Особый противопожарный режим введут в Тюменской области. Что будет под запретом?

4 апреля 2024, 06:18
Фото: 1MI

Особый противопожарный режим введут в Тюменской области с 5 апреля

Особый противопожарный режим будет введен на территории Тюменской области с 5 апреля. Одновременно с ним в регионе установят пожароопасный сезон в лесах.
«Приняли решение — помимо пожароопасного сезона с 5 апреля на территории Тюменской области будет действовать особый противопожарный режим. Становится теплее. С одной стороны, это здорово, приближается лето. С другой — увеличивается риск возгораний, которые могут привести к крупным пожарам. Поэтому вводим новые ограничения уже сейчас. Это необходимые меры», — сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем тг-канале.

Согласно постановлению правительства Тюменской области, с 5 по 24 апреля 2024 года, на период действия особого противопожарного режима, жителям региона будет запрещено посещать лес.

«Запретить посещение гражданами лесов, ха исключением граждан, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах, граждан, осуществляющих рекреационную деятельность на лесных участках, граждан, осуществляющие использование лесов в установленном законом порядке, должностных лиц, осуществляющих мероприятия по государственному контролю», — указано в документе.

Также разрешено посещать лес тюменцам в целях охоты на пернатую дичь.

«Редкая тачка доедет»: тюменские деревни отрезаны от цивилизации из-за распутицы
Узнать подробнее

Кроме того, с 5 апреля в лесах запрещено организациям и гражданам проведение пожароопасных работ, сельскохозяйственных палов, сжигать мусор, сухостой, порубочные остатки. В границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог разведение огня под запретом. Также ограничения накладываются на использование пиротехнических изделий.

Контроль за соблюдением установленных правил, а также проведение профилактических мероприятий среди населения, принятие оперативных мер по тушению пожаров возложен на глав муниципалитетов Тюменской области, ГУ МЧС и региональный департамент лесного комплекса.

Ранее «Наш Город» писал, что в 2023 года в Тюменской области пожароопасный сезон и особый противопожарный режим были установлены с 3 апреля. Первые пожары, лесные и ландшафтные, были зарегистрированы на территории региона в минувшем году в начале апреля. В мае область вошла в число российских регионов, где сложилась наиболее сложная обстановка с пожарами. 7 мая в Тюменской области был введен режим ЧС.

Читайте также:
Проект второго пешеходного моста через реку Туру разработан в ТюмениВ зоне СВО погиб командир стрелкового отделения из Тюменской областиЦены на дачные участки выросли на 21,5% в Тюмени
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Лес#Тюменская область#Новости тюмени#Пожар#Пожары#Александр Моор#Запреты#Особый противопожарный режим#Моор
«Редкая тачка доедет»: тюменские деревни отрезаны от цивилизации из-за распутицы
Сегодня, 05:41
«Я не виноват»: «банду азербайджацев» из Тюмени не смогли привезти на заседание суда
Вчера, 12:56
Вода не поднимается! Тюменскую Туру может ждать самая маловодная весна в истории
Вчера, 06:00
Платежи от 60 тысяч в месяц! Какое жилье выгоднее всего купить в Тюмени?
Вчера, 06:52
Неужели весна? В Тюмени потеплеет до +18
Сегодня, 01:12
Пользователи Авито теперь будут видеть значение своей репутации по стобалльной шкале
Вчера, 13:38
"