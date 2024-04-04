Проект второго пешеходного моста через реку Туру разработан в Тюмени

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году проверят на безопасность мост Влюбленных. Подрядчик проведет обследование элементов моста протяженностью 247,8 метров — металлического пилона и вантовых элементов, опор, опорных частей, деформационных швов, металлического пролетного строения с выявлением дефектов, снижающих грузоподъемность, долговечность и безопасность движения пешеходов. Из бюджета на эти цели потратят 1,5 миллиона рублей.