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В Тюмени разработан проект второго пешеходного моста

Проект второго пешеходного моста через реку Туру разработан в Тюмени

4 апреля 2024, 04:53
Фото: 2 ГИС

В Тюмени разработан проект второго пешеходного моста

Согласно генеральному плану города, его возведут до 2040 года в районе улиц Сургутской и Береговой.

Новый мост соединит «Европейский берег» и «Царскую пристань». В настоящее время документация уже направлена в администрацию Тюмени. Об этом сообщил руководитель ГК «Страна Девелопмент», компании-разработчика, Александр Гайдуков.

По мнению застройщиков, новый мост позволит жителям Заречной части города добираться до центра областной столицы, отказавшись от личного и общественного транспорта. Для тех, кто передвигается на самокатах и велосипедах, организуют спецполосу, пишет ИА «Тюменская линия».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году проверят на безопасность мост Влюбленных. Подрядчик проведет обследование элементов моста протяженностью 247,8 метров — металлического пилона и вантовых элементов, опор, опорных частей, деформационных швов, металлического пролетного строения с выявлением дефектов, снижающих грузоподъемность, долговечность и безопасность движения пешеходов. Из бюджета на эти цели потратят 1,5 миллиона рублей.

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