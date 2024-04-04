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Тюменские деревни оказались отрезаны от цивилизации из-за распутицы

«Редкая тачка доедет»: тюменские деревни отрезаны от цивилизации из-за распутицы

4 апреля 2024, 05:41
Фото: 1MI

Тюменские деревни оказались отрезаны от цивилизации из-за распутицы

Жители ряда деревень и сел Вагайского района остались без транспортного сообщения из-за весенней распутицы. Из-за размытых дорог отменены автобусные рейсы — селяне не могут добраться даже до магазина для того, чтобы купить хлеб и другие необходимые продукты.
Видео: Типичный Тобольск
«Мы же Тюменская область! Это Вагайский район — Кабак, Яркова, Второвагай, Бегишевское, Бегишево, Инжура, Баишево и ещё много деревень и сел. Люди остаются без хлеба и продуктов. Автобусное сообщение отменено. И это происходит каждую весну-осень и после дождя. Хотелось бы задать вопрос губернатору Моору — когда жители Вагайского района увидят прелести цивилизации?» — возмутились тюменцы в социальных сетях.

Селяне отметили, что дороги настолько плохого качества, что даже в сухую погоду передвигаться по ним на машине опасно — велик риск потерять по пути глушитель, бампер или колесо.

«Гоголя на вашу дорогу нет. Он бы сказал: „Редкая тачка доедет до середины пути по этой дороге“», — посетовали тюменцы.
«Так вот деревни и вымирают из-за отсутствия транспортной доступности, а земли там для сельского хозяйства и скотоводства отличные (в Инжуре люди даже коневодством занимаются). Если восстановить и развивать то в округе всё своё будет.
То же самое и левобережье от Сетово до Увата — заброшенной земли и колхозов много (можно понять по остаткам зданий ферм и элеваторов). Но нет дороги — нет инфраструктуры», — отметили селяне.
Ни асфальта, ни щебня: жители тюменской деревни оказались отрезаны от цивилизации
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Между тем, в минувшем году на проведение ремонта автодорог в Вагайском и Тобольском районах было выделено 390 миллионов рублей.

Согласно документации, размещенной на портале Госзакупки, в Вагайском районе ремонтные работы провели на участках автодорог Аромашево — Вагай и Тобольск — Байгара — Курья. В Тобольском районе в порядок привели подъезд к селу Бизино, деревне Ломаева, а также участки дорог Тобольск — Байгара — Курья, Кутарбитка — Худякова.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году отремонтируют 58 улиц общей протяженностью порядка 50 километров. Кроме того, в городе построят 12 километров новых дорог.

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