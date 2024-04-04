«Редкая тачка доедет»: тюменские деревни отрезаны от цивилизации из-за распутицы

Тюменские деревни оказались отрезаны от цивилизации из-за распутицы

Жители ряда деревень и сел Вагайского района остались без транспортного сообщения из-за весенней распутицы. Из-за размытых дорог отменены автобусные рейсы — селяне не могут добраться даже до магазина для того, чтобы купить хлеб и другие необходимые продукты.