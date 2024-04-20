Паводок в Тюменской области сфотографировали из космоса

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
Задействованы аппараты «Канопус-В», три «Метеора-М», один космический аппарат радиолокационного наблюдения «Кондор-ФКА», а также один спутник «Ресурс-П».
В настоящее время ситуация с паводком в Тюменской области остается сложной — вода в реках продолжает прибывать. В реке Ишим по гидропосту в городе Ишиме за последние сутки уровень воды поднялся на 221 сантиметр — критическая отметка в 850 сантиметров превышена на 61 сантиметр.
Критическая ситуация с паводком в Казанском районе — несмотря на снижение уровня воды в реке за сутки на 12 сантиметр, уровень воды все еще превышает критическую отметку.
Продолжает прибывать вода в Тоболе и Иртыше. По прогнозам властей, буквально через несколько дней большая вода придет в Упоровский район — уровень воды в Тоболе в Упорово составляет на утро 20 апреля 449 сантиметров выше нуля поста. Абсолютный максимум был зарегистрирован в мае 2016 года — 781 сантиметр выше нуля поста.