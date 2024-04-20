Паводок в Тюменской области сфотографировали из космоса

В настоящее время ситуация с паводком в Тюменской области остается сложной — вода в реках продолжает прибывать. В реке Ишим по гидропосту в городе Ишиме за последние сутки уровень воды поднялся на 221 сантиметр — критическая отметка в 850 сантиметров превышена на 61 сантиметр.