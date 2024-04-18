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Published Сегодня, 15:15

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Updated Сегодня, 15:17

Уровень воды в реке Ишим у села Ильинка превысил исторический максимум 2017 года

Уровень воды в реке Ишим у села Ильинка превысил исторический максимум 2017 года

18 апреля 2024, 15:15
Фото: 1MI
Уровень реки Ишим стремительно растет. У села Ильинка в Казанском районе он достиг уже 56 сантиметров.

Это превышает исторический максимум, который был зафиксирован в 2017 году, когда Тюменская область сильно пострадала от весенних потопов.

В Казанском районе сейчас самая тяжёлая обстановка, сообщает «Тюменское время». Росгидромет при этом прогнозирует плюс два метра к рекорду прошлых лет.

В данный момент под угрозой затопления в Казанском районе находится 101 населенный пункт. в зоне риска оказались более шести тысяч домовладений, в них проживают 17 тысяч человек. Пока еще остаются объездные пути для жителей, но стремительно размывает мосты и дороги. Всех просят экстренно эвакуироваться.

Ранее «Наш город» сообщил, что большая вода накроет Ишимский район через два дня.

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#Нигина Азамова#Общество#Происшествия#Эвакуация#Паводок#Паводок в Тюменской области в 2024 году
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