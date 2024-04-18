Уровень воды в реке Ишим у села Ильинка превысил исторический максимум 2017 года

В данный момент под угрозой затопления в Казанском районе находится 101 населенный пункт. в зоне риска оказались более шести тысяч домовладений, в них проживают 17 тысяч человек. Пока еще остаются объездные пути для жителей, но стремительно размывает мосты и дороги. Всех просят экстренно эвакуироваться.