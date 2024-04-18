Уровень воды в реке Ишим у села Ильинка превысил исторический максимум 2017 года

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Это превышает исторический максимум, который был зафиксирован в 2017 году, когда Тюменская область сильно пострадала от весенних потопов.
В Казанском районе сейчас самая тяжёлая обстановка, сообщает «Тюменское время». Росгидромет при этом прогнозирует плюс два метра к рекорду прошлых лет.
В данный момент под угрозой затопления в Казанском районе находится 101 населенный пункт. в зоне риска оказались более шести тысяч домовладений, в них проживают 17 тысяч человек. Пока еще остаются объездные пути для жителей, но стремительно размывает мосты и дороги. Всех просят экстренно эвакуироваться.
Ранее «Наш город» сообщил, что большая вода накроет Ишимский район через два дня.