Итоги недели: война за ИЖС в Перевалово, гололед в Тюмени и пропавшие дети

В норме уровень воды в Туре к моменту, когда она покрывается снегом, должен составлять около 75 сантиметров. В настоящее время уровень воды в реке опустился ниже полуметра относительно нуля гидропоста. Такая ситуация, по мнению гидрографа Валерия Зарубы, может негативно сказаться на экосистеме реки и на состоянии грунтовых вод. К тому же в ближайшее время уровень воды может стать еще ниже.