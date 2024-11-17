Итоги недели: война за ИЖС в Перевалово, гололед в Тюмени и пропавшие дети

Posted 17 ноября, 12:22
Published 17 ноября, 12:22
Modified 17 ноября, 12:24
Updated 17 ноября, 12:24
Жители Перевалово продолжают бороться за возвращение своим домом статуса ИЖС. Люди ждали, что из собственников отберут участников для рабочей группы по решению проблемы. Однако жильцы в разработке вариантов планировки участвовать не будут.
В правительстве Тюменской области «Нашему городу» пояснили, что в ходе Прямой линии губернатор дал поручение главному управлению строительства и администрации Тюменского района «собраться с собственниками и эту ситуацию проанализировать». Однако речь идёт не о создании рабочей группы, а о согласовании подходов к решению вопросов планировки улично-дорожной сети.
«Главное управление строительства совместно с администрацией района сейчас разрабатывает несколько вариантов планировки, которые укладываются в существующие нормативы законодательства. Эти варианты будут предложены жителям, которые приобрели дома в Перевалова, чтобы совместно выбрать из них оптимальный, отвечающий интересам жителей, и далее двигаться к его реализации», — рассказали региональные власти.
В настоящее время по поручению главы региона Александра Моора ведется работа по решению сложившихся проблем. Однако приближается дата суда. Разбирательство по вопросу домов в Перевалово назначено на 28 ноября. Сейчас жители Перевалово готовятся к суду и все же рассчитывают на то, что поручение губернатора будет исполнено и мнение жителей по вопросу планировки территории будет учтено.
По словам директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Евгения Сорокина, на пешеходных дорожках больше не будут использовать галит.
Власти приняли решение применять гранитную крошку для борьбы с гололедом. Галит будут использовать только на перекрестках в случае образования наката.
«Протестируем новый вариант борьбы со скользкостью. Уже разработан план мероприятий, маршрутные карты, уточнены схемы прохода техники, чтобы не допускать наката на пешеходной зоне», — отметил Сорокин.
Ранее тюменцы неоднократно обращались к мэру Тюмени Максиму Афанасьеву с просьбой перестать использовать галит в областной столице. Горожане отмечали, что из-за реагентов на дорогах и тротуарах образуется «каша», состоящая из снега и грязи, ПГМ портят обувь, вызывают коррозию автомобилей.
Между тем, эксперты отмечают, что использование галита, с точки зрения безопасности, наиболее эффективно, так как этот реагент работает достаточно быстро. Как объяснил специалист в области дорожного строительства Никита Воронин, эта соль работает как реагент, образуя кашицу, расщепляющую ледяное полотно.
Однако претензии к галиту есть у экологов, поэтому предлагают использовать более экологичные материалы, к примеру, с натриевой солью муравьиной кислоты. Она разлагается в природной среде и не вредит окружающим объектам. Правда, стоят такие ПГМ на порядок дороже.
Что касается пескосоляной смеси, то с ней также возникают проблемы, ведь после зимы её нужно убирать. Если этого не сделать, то горожане будут вынуждены дышать испарениями химических веществ.
По словам директора Института развития агломерации Нижегородской области Михаила Генина, инициативу внести изменения в закон о КРТ в части определения размера компенсаций, планируют направить тюменским властям.
Это необходимо для снижения уровня общественного напряжения. Немалая часть жителей города, чьи дома попали в зону реновации, жалуется на размеры предложенных выплат.
«Сейчас вопрос выплат гражданам при КРТ не полностью урегулирован. Но на уровне Нижегородской области мы научились с этим работать. Ввели четкие критерии для тех индивидуальных жилых домов, которые могут попасть в границы КРТ. Также в экономику программы закладывается коэффициент улучшения жилищных условий. То есть если мы расселяем 10 тысяч квадратных метров жилья, то должны предоставить 12-13 тысяч. Такая практика показывает высокий процент успеха», — пояснил Михаил Генин РБК Тюмень.
В настоящее время в Тюменской области заключено 25 договоров о реализации программ КРТ. В разработке находятся еще 10 территорий. Почти все проекты, за исключением одного в Тобольске, реализуют в Тюмени.
В норме уровень воды в Туре к моменту, когда она покрывается снегом, должен составлять около 75 сантиметров. В настоящее время уровень воды в реке опустился ниже полуметра относительно нуля гидропоста. Такая ситуация, по мнению гидрографа Валерия Зарубы, может негативно сказаться на экосистеме реки и на состоянии грунтовых вод. К тому же в ближайшее время уровень воды может стать еще ниже.
«Да, с плюсовыми температурами часть снега на реке растает, но это нельзя назвать существенной подпиткой. А вот при замерзании уровень воды снижается. Зимовка при низком уровне воды проходит тяжело, это касается всего, что связано с рекой, ее рельефа, флоры, фауны и так далее. К тому же зимой грунтовое питание становится преобладающим», — говорит эксперт.
Зимовка реки при низком уровне воды может создать ряд серьёзных экологических и гидрологических проблем. В частности, у обитателей реки может возникнуть кислородное голодание. Также не исключено, что река может промерзнуть до дна, особенно в мелководных зонах. Это может вызвать гибель как мелких, так и крупных видов водных организмов, что нарушит экосистему реки.
На YouTube вышел видеоролик журналистки Елены Погребижской об исчезнувших в Тюмени с 1997 года детях. В часовом фильме вспоминают истории Ани Анисимовой, Алены Имамовой, пропавшей в 1999 году и других детей.
Елена Погребижская пообщалась с родными пропавших детей, которые рассказали подробности исчезновения детей, о том, как проходили поиски, как сегодня они живут и верят ли в то, что рано или поздно их дети найдутся.
Также в мини-фильме прозвучали истории двух пропавших в Тюмени девочек, которых нашли мертыми. Речь идет о Соне Телешевой и Ане Букриной. 10-летня Соня не вернулась из школы, а спустя трое суток ее тело обнаружили под мостом Мельникайте — ребенок был задушен. Трагедия произошла в феврале 2001 года.
12-летняя Аня Букрина, сводная сестра пропавшей в 1997 году Любы Симоновой, исчезла в феврале 2002 года. Девочка по просьбе мамы ушла на почту отправить письмо и не вернулась (она шла по той же дороге, по которой шла Люба, когда пропала). Спустя два месяца тело ребенка нашел один из водителей в 20-ти километрах от дома. Девочка была задушена и по всем признакам в плену ее морили голодом.
Отметим, в целом с 1995 года в Тюменской области пропали без вести и все еще не найдены 17 несовершеннолетних — десять девочек и семь мальчиков. Самому старшему из них уже 46 лет, самому младшему — 20.
Тюменцы считают, что пропадавшие с 1997 года дети стали жертвой настоящего маньяка. При этом преступник все еще не найден.