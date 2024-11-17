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Posted 17 ноября, 12:22

Published 17 ноября, 12:22

Modified 17 ноября, 12:24

Updated 17 ноября, 12:24

Итоги недели: война за ИЖС в Перевалово, гололед в Тюмени и пропавшие дети

Итоги недели: война за ИЖС в Перевалово, гололед в Тюмени и пропавшие дети

17 ноября 2024, 12:22
Фото: 1MI.
Сюжет
Итоги
Уходящая неделя запомнилась жителям Тюменской области рядом значимых событий. В их числе — война за ИЖС в Перевалово, новые методы борьбы с гололедом, новые механизмы расчета выплат при КРТ и мелеющая Тура.

Война за ИЖС: тюменские власти объяснили, что ждет спорные дома в Перевалово

Жители Перевалово продолжают бороться за возвращение своим домом статуса ИЖС. Люди ждали, что из собственников отберут участников для рабочей группы по решению проблемы. Однако жильцы в разработке вариантов планировки участвовать не будут.

В правительстве Тюменской области «Нашему городу» пояснили, что в ходе Прямой линии губернатор дал поручение главному управлению строительства и администрации Тюменского района «собраться с собственниками и эту ситуацию проанализировать». Однако речь идёт не о создании рабочей группы, а о согласовании подходов к решению вопросов планировки улично-дорожной сети.

«Главное управление строительства совместно с администрацией района сейчас разрабатывает несколько вариантов планировки, которые укладываются в существующие нормативы законодательства. Эти варианты будут предложены жителям, которые приобрели дома в Перевалова, чтобы совместно выбрать из них оптимальный, отвечающий интересам жителей, и далее двигаться к его реализации», — рассказали региональные власти.
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В настоящее время по поручению главы региона Александра Моора ведется работа по решению сложившихся проблем. Однако приближается дата суда. Разбирательство по вопросу домов в Перевалово назначено на 28 ноября. Сейчас жители Перевалово готовятся к суду и все же рассчитывают на то, что поручение губернатора будет исполнено и мнение жителей по вопросу планировки территории будет учтено.

Фото: 1MI

Тротуары в Тюмени перестанут посыпать солью. Власти нашли альтернативу

По словам директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Евгения Сорокина, на пешеходных дорожках больше не будут использовать галит.

Власти приняли решение применять гранитную крошку для борьбы с гололедом. Галит будут использовать только на перекрестках в случае образования наката.

«Протестируем новый вариант борьбы со скользкостью. Уже разработан план мероприятий, маршрутные карты, уточнены схемы прохода техники, чтобы не допускать наката на пешеходной зоне», — отметил Сорокин.
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Ранее тюменцы неоднократно обращались к мэру Тюмени Максиму Афанасьеву с просьбой перестать использовать галит в областной столице. Горожане отмечали, что из-за реагентов на дорогах и тротуарах образуется «каша», состоящая из снега и грязи, ПГМ портят обувь, вызывают коррозию автомобилей.

Между тем, эксперты отмечают, что использование галита, с точки зрения безопасности, наиболее эффективно, так как этот реагент работает достаточно быстро. Как объяснил специалист в области дорожного строительства Никита Воронин, эта соль работает как реагент, образуя кашицу, расщепляющую ледяное полотно.

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Однако претензии к галиту есть у экологов, поэтому предлагают использовать более экологичные материалы, к примеру, с натриевой солью муравьиной кислоты. Она разлагается в природной среде и не вредит окружающим объектам. Правда, стоят такие ПГМ на порядок дороже.

Что касается пескосоляной смеси, то с ней также возникают проблемы, ведь после зимы её нужно убирать. Если этого не сделать, то горожане будут вынуждены дышать испарениями химических веществ.

Фото: 1MI

Механизмы расчета размера компенсаций при КРТ в Тюмени могут пересмотреть

По словам директора Института развития агломерации Нижегородской области Михаила Генина, инициативу внести изменения в закон о КРТ в части определения размера компенсаций, планируют направить тюменским властям.

Это необходимо для снижения уровня общественного напряжения. Немалая часть жителей города, чьи дома попали в зону реновации, жалуется на размеры предложенных выплат.

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«Сейчас вопрос выплат гражданам при КРТ не полностью урегулирован. Но на уровне Нижегородской области мы научились с этим работать. Ввели четкие критерии для тех индивидуальных жилых домов, которые могут попасть в границы КРТ. Также в экономику программы закладывается коэффициент улучшения жилищных условий. То есть если мы расселяем 10 тысяч квадратных метров жилья, то должны предоставить 12-13 тысяч. Такая практика показывает высокий процент успеха», — пояснил Михаил Генин РБК Тюмень.

В настоящее время в Тюменской области заключено 25 договоров о реализации программ КРТ. В разработке находятся еще 10 территорий. Почти все проекты, за исключением одного в Тобольске, реализуют в Тюмени.

Фото: 1MI

Река исчезает: состояние Туры в Тюмени усугубляется погодными условиями

В норме уровень воды в Туре к моменту, когда она покрывается снегом, должен составлять около 75 сантиметров. В настоящее время уровень воды в реке опустился ниже полуметра относительно нуля гидропоста. Такая ситуация, по мнению гидрографа Валерия Зарубы, может негативно сказаться на экосистеме реки и на состоянии грунтовых вод. К тому же в ближайшее время уровень воды может стать еще ниже.

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«Да, с плюсовыми температурами часть снега на реке растает, но это нельзя назвать существенной подпиткой. А вот при замерзании уровень воды снижается. Зимовка при низком уровне воды проходит тяжело, это касается всего, что связано с рекой, ее рельефа, флоры, фауны и так далее. К тому же зимой грунтовое питание становится преобладающим», — говорит эксперт.

Зимовка реки при низком уровне воды может создать ряд серьёзных экологических и гидрологических проблем. В частности, у обитателей реки может возникнуть кислородное голодание. Также не исключено, что река может промерзнуть до дна, особенно в мелководных зонах. Это может вызвать гибель как мелких, так и крупных видов водных организмов, что нарушит экосистему реки.

Фото: 1MI

Пропавшие без вести: про исчезнувших в Тюмени с 1997 года детей сняли фильм

На YouTube вышел видеоролик журналистки Елены Погребижской об исчезнувших в Тюмени с 1997 года детях. В часовом фильме вспоминают истории Ани Анисимовой, Алены Имамовой, пропавшей в 1999 году и других детей.

Елена Погребижская пообщалась с родными пропавших детей, которые рассказали подробности исчезновения детей, о том, как проходили поиски, как сегодня они живут и верят ли в то, что рано или поздно их дети найдутся.

Также в мини-фильме прозвучали истории двух пропавших в Тюмени девочек, которых нашли мертыми. Речь идет о Соне Телешевой и Ане Букриной. 10-летня Соня не вернулась из школы, а спустя трое суток ее тело обнаружили под мостом Мельникайте — ребенок был задушен. Трагедия произошла в феврале 2001 года.

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12-летняя Аня Букрина, сводная сестра пропавшей в 1997 году Любы Симоновой, исчезла в феврале 2002 года. Девочка по просьбе мамы ушла на почту отправить письмо и не вернулась (она шла по той же дороге, по которой шла Люба, когда пропала). Спустя два месяца тело ребенка нашел один из водителей в 20-ти километрах от дома. Девочка была задушена и по всем признакам в плену ее морили голодом.

Отметим, в целом с 1995 года в Тюменской области пропали без вести и все еще не найдены 17 несовершеннолетних — десять девочек и семь мальчиков. Самому старшему из них уже 46 лет, самому младшему — 20.

Тюменцы считают, что пропадавшие с 1997 года дети стали жертвой настоящего маньяка. При этом преступник все еще не найден.

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