Курсант ТВВИКУ украл гуманитарную помощь для СВО. Ему помогали родители

Posted 17 ноября, 10:57
Published 17 ноября, 10:57
Modified 17 ноября, 11:01
Updated 17 ноября, 11:01
Сергей Б. вместе с сокурсником помог мобилизованному майору Александру вывезти с территории части более 440 пар берцев на общую сумму свыше 2,2 миллиона рублей. К краже и реализации обуви будущий офицер привлек своих родителей.
По данным следствия, в ноябре 2022 года Сергей Б. попросил подъехать к воинской части своего отца, который был не знал, что помогает сыну в хищении гуманитарной помощи. Родственнику молодой человек пояснил, что в коробках находится списанная обувь.
В итоге все коробки ни о чем не подозревающий отец увез к себе домой. Позже Сергей Б. продал обувь интернет-магазину «Каптерка» в Нижнем Новгороде. Отправить берцы через транспортную компанию сыну помогла его мать, которая также не была в курсе происходящего.
Сергея Б. привлекли к ответственности по двум статьям УК РФ «Пособничество» и «Хищение чужого имущества путем присвоения или растраты в составе организованной группы либо в особо крупном размере». Военного приговорили к 2,5 годам исправительной колонии общего режима, пишет 72.RU.
Ранее по этому делу был осужден мобилизованный житель областной столицы Александр. Его отправили на три года в исправительную колонию, несмотря на то, что он сотрудничал со следствием и возместил нанесенный ущерб на сумму 882 тысячи рублей.