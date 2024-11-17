Курсант ТВВИКУ украл гуманитарную помощь для СВО. Ему помогали родители

В итоге все коробки ни о чем не подозревающий отец увез к себе домой. Позже Сергей Б. продал обувь интернет-магазину «Каптерка» в Нижнем Новгороде. Отправить берцы через транспортную компанию сыну помогла его мать, которая также не была в курсе происходящего.