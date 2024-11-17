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Posted 17 ноября, 09:34

Published 17 ноября, 09:34

Modified 17 ноября, 09:35

Updated 17 ноября, 09:35

Ремонт без ремонта: в Тюмени увеличился спрос на подготовку недвижимости к продаже

Ремонт без ремонта: в Тюмени увеличился спрос на подготовку недвижимости к продаже

17 ноября 2024, 09:34
Фото: 1MI.
По информации сервиса для размещения объявлений «Авито Услуги», спрос на хоумстейджинг увеличился на четверть.

Что же такое хоумстейджинг? Это подготовка недвижимости к продаже или аренде, направленная на создание максимально привлекательной атмосферы для потенциальных покупателей или арендаторов.

Обычно хоумстейджеры правильно расставляют мебель, выбирают декоративные элементы, улучшают освещение и создают уютную обстановку. Спрос на их услуги за год (октябрь 2023 года к октябрю 2024 года) вырос на 23 процента. Предложение от мастеров увеличилось на 58 процента.

Помимо распределения самого пространства, эти специалисты делают красивые фотографии для публикации в сети. Спрос на интерьерные фотосъемки увеличился на 15 процентов по сравнению с октябрем прошлого года. Предложение от фотографов выросло на 32 процентов за тот же период.

Напомним, спрос на вторичное жилье в Тюмени вырос на 10 процентов. Зачастую люди интересуются покупкой студий и однушек.

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Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцы не смогут оформить льготную ипотеку по старым условиям.

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