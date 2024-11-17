Ремонт без ремонта: в Тюмени увеличился спрос на подготовку недвижимости к продаже

Помимо распределения самого пространства, эти специалисты делают красивые фотографии для публикации в сети. Спрос на интерьерные фотосъемки увеличился на 15 процентов по сравнению с октябрем прошлого года. Предложение от фотографов выросло на 32 процентов за тот же период.