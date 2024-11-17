Ремонт без ремонта: в Тюмени увеличился спрос на подготовку недвижимости к продаже

Posted 17 ноября, 09:34
Published 17 ноября, 09:34
Modified 17 ноября, 09:35
Updated 17 ноября, 09:35
Что же такое хоумстейджинг? Это подготовка недвижимости к продаже или аренде, направленная на создание максимально привлекательной атмосферы для потенциальных покупателей или арендаторов.
Обычно хоумстейджеры правильно расставляют мебель, выбирают декоративные элементы, улучшают освещение и создают уютную обстановку. Спрос на их услуги за год (октябрь 2023 года к октябрю 2024 года) вырос на 23 процента. Предложение от мастеров увеличилось на 58 процента.
Помимо распределения самого пространства, эти специалисты делают красивые фотографии для публикации в сети. Спрос на интерьерные фотосъемки увеличился на 15 процентов по сравнению с октябрем прошлого года. Предложение от фотографов выросло на 32 процентов за тот же период.
Напомним, спрос на вторичное жилье в Тюмени вырос на 10 процентов. Зачастую люди интересуются покупкой студий и однушек.