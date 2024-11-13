Работал в убыток: в деле бизнесмена Роженцева допущена новая математическая ошибка

Posted 13 ноября, 05:10
Published 13 ноября, 05:10
Modified 13 ноября, 05:12
Updated 13 ноября, 05:12
По данным источника, близкого к правоохранительным органам, из дела исчезла часть с математической ошибкой следствия, а именно информация, в которой не был учтен НДС.
«В обвинении это был единственный приведенный факт, позволяющий квалифицировать дело как мошенничество и, соответственно, произвести арест Роженцева. В новой редакции обвинения эпизод с НДС убран. Однако следствием совершена новая математическая ошибка», — сообщил инсайдер.
По его словам, согласно новой редакции дела бизнесмен Роженцев работал себе в убыток. Так как он получил от некоммерческой организации средства в размере 3,4 тысячи рублей за пару берцев, а заводу перечислил платеж в размере 3,9 тысячи рублей. Хотя на самом деле изначально было получено не 3,4 тысячи, а 4,1 тысячи рублей. Такая путаница возникла из—за еще одной математической ошибки следствия, пишет Ура.Ру.
Напомним, тюменский предприниматель Сергей Роженцев был арестован в сентябре этого года по подозрению в мошеннических действиях в рамках поставок в рамках специальной военной операции. По решению суда он находится в СИЗО. Мера пресечения избрана на срок до 18 ноября 2024 года.