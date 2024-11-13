Работал в убыток: в деле бизнесмена Роженцева допущена новая математическая ошибка

По его словам, согласно новой редакции дела бизнесмен Роженцев работал себе в убыток. Так как он получил от некоммерческой организации средства в размере 3,4 тысячи рублей за пару берцев, а заводу перечислил платеж в размере 3,9 тысячи рублей. Хотя на самом деле изначально было получено не 3,4 тысячи, а 4,1 тысячи рублей. Такая путаница возникла из—за еще одной математической ошибки следствия, пишет Ура.Ру.