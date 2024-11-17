nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 ноября, 09:18

Published 17 ноября, 09:18

Modified 17 ноября, 10:09

Updated 17 ноября, 10:09

В Тюменской области под лед провалились трое мужчин на машине

Затонули вместе с авто: в Тюменской области под лед провалились трое мужчин на машине

17 ноября 2024, 09:18
Фото: МЧС ТО.

В Тюменской области под лед провалились трое мужчин на машине

ЧП произошло сегодня утром в Вагайском районе. На озере Петраковское Дубровного сельского поселения в районе 10 часов утра под лед провалились трое мужчин на автомобиле Lada Granta.

К счастью, трагедии удалось избежать — и пассажиры, и водитель отечественной легковушки выбрались из авто на лед и добрались до берега, сообщили в МЧС по Тюменской области. Информации о судьбе Lada пока нет.

Видео: МЧС ТО.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские рыбаки с начала ноября открыли экстремальный сезон зимней рыбалки на льду. Первые погибшие из-за выхода на тонкий лед уже имеются. В МЧС подчеркивают, что выезд на лед на транспортных средствах в Тюменской области запрещен, а толщина льда для пешеходов должна быть не менее 10 сантиметров.

Читайте также:
В Тюмени Mazda влетела в попавшую в ДТП легковушку. Пострадали шесть человекВозбуждено уголовное дело: Бастрыкин заинтересовался дракой в тюменской школеШесть человек пострадали в ДТП в центре Тюмени. Трое в тяжелом состоянии
#Валентина Бурнашева#Общество#Видео#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#МЧС#Лед#Провал
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика