Затонули вместе с авто: в Тюменской области под лед провалились трое мужчин на машине

Posted 17 ноября, 09:18
Published 17 ноября, 09:18
Modified 17 ноября, 10:09
Updated 17 ноября, 10:09
К счастью, трагедии удалось избежать — и пассажиры, и водитель отечественной легковушки выбрались из авто на лед и добрались до берега, сообщили в МЧС по Тюменской области. Информации о судьбе Lada пока нет.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские рыбаки с начала ноября открыли экстремальный сезон зимней рыбалки на льду. Первые погибшие из-за выхода на тонкий лед уже имеются. В МЧС подчеркивают, что выезд на лед на транспортных средствах в Тюменской области запрещен, а толщина льда для пешеходов должна быть не менее 10 сантиметров.