Затонули вместе с авто: в Тюменской области под лед провалились трое мужчин на машине

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские рыбаки с начала ноября открыли экстремальный сезон зимней рыбалки на льду. Первые погибшие из-за выхода на тонкий лед уже имеются. В МЧС подчеркивают, что выезд на лед на транспортных средствах в Тюменской области запрещен, а толщина льда для пешеходов должна быть не менее 10 сантиметров.