Правительство РФ выделило на строительство нового корпуса ТюмГУ еще около 500 млн

Posted 17 ноября, 10:27
Published 17 ноября, 10:27
Modified 17 ноября, 16:47
Updated 17 ноября, 16:47
«Выделить в 2024 году Минобрнауки России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 496 миллионов 300 тысяч рублей для предоставления ТюмГУ субсидии на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства „Главный учебно-лабораторный корпус, имея в виду обеспечение уровня строительной готовности объекта в 2024 году не менее 100 процентов“, — указано в документе.
Как пояснили в информационном центре правительства Тюменской области, за счет федеральных средств будут завершены внутренние отделочные работы, монтаж электроснабжения и слаботочных систем, кровли и т. д.
По планам новый корпус ТюмГУ будет подготовлен к сдаче в эксплуатацию до конца 2024 года. Он станет самым большим из тех, что есть в распоряжении у университета и центром изучения разных дисциплин.
Площадь учебного учреждения превысит 33 тысячи квадратных метров. Для 3 тысяч студентов, которые будут учиться в две смены, откроются 55 учебных и лекционных аудиторий, 15 компьютерных классов, 7 студенческих коворкингов. Также на территории корпуса расположится концертный зал вместимостью более 500 человек и столовая на 240 мест.
Ранее «Наш Город» писал, что на строительство нового корпуса Тюменского университета было потрачено более 4 миллиардов рублей. Работы проводит компания «Мостострой-11». Реконструкция ведется с 2021 года.