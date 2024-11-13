Опасный гололед: почему власти не могут побороть скользкие тротуары в Тюмени

Наибольшее число жалоб поступает от жителей на состояние тротуаров и остановочных комплексов. В отличие от дорог, где уборка проводится регулярно, тротуары остаются почти незащищенными от наледи. Пешеходы часто вынуждены ходить по скользким и неочищенным участкам, что приводит к частым падениям и травмам. В социальных сетях и на городских форумах появляются жалобы на опасные участки, а также призывы к городским властям обратить внимание на ситуацию.