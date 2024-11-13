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Posted 13 ноября, 07:08

Published 13 ноября, 07:08

Modified 13 ноября, 07:10

Updated 13 ноября, 07:10

Старые методы борьбы с гололедом в Тюмени больше не работают

Опасный гололед: почему власти не могут побороть скользкие тротуары в Тюмени

13 ноября 2024, 07:08
Фото: 1MI. Старые методы борьбы с гололедом в Тюмени больше не работают

В Тюмени власти не могут справиться с опасным гололедом

В последние дни тюменцам каждое утро приходится передвигаться, едва стоя на ногах, так как весь город покрывается наледью. Одни горожане требуют больше соли на дорогах, другие жаждут песка, а третьи вовсе против обработок. Почему старые методы уже не работают и как можно решить проблему?

Тюменцы на катке

Зимой проблема гололеда становится одной из самых острых в Тюмени. На дорогах и тротуарах образуется наледь, что вызывает у горожан беспокойство за свою безопасность. Многие считают, что городские службы не всегда справляются с поддержанием дорог и пешеходных зон в безопасном состоянии, а методы борьбы с гололёдом, которые используются, устарели и неэффективны.

Тюменцы нередко жалуются, что применяемые противогололедные реагенты либо быстро смываются, либо их просто не хватает для полноценного покрытия улиц. А некоторым вовсе не нравится использование реагентов, так как они не отличается экологичностью и безопасностью.

На многих участках города, особенно на тротуарах, реагенты или вовсе не применяются, или используются в минимальных количествах, из-за чего передвигаться по городу становится затруднительно, особенно пожилым людям и детям. По мнению многих жителей, лучше на тротуары сыпать песок. Однако и тут находятся недовольные, сетующие на грязь, которая образуется после смешения снега и песка.

Как рассказал «Нашему городу» инженер-технолог Антон Шишкин, можно использовать более современные средства, которые обеспечат длительный эффект и снизят риск образования наледи.

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Проблема на дорогах и тротуарах

Наибольшее число жалоб поступает от жителей на состояние тротуаров и остановочных комплексов. В отличие от дорог, где уборка проводится регулярно, тротуары остаются почти незащищенными от наледи. Пешеходы часто вынуждены ходить по скользким и неочищенным участкам, что приводит к частым падениям и травмам. В социальных сетях и на городских форумах появляются жалобы на опасные участки, а также призывы к городским властям обратить внимание на ситуацию.

Сотрудники управляющий компаний утром не всегда успевают засыпать тротуары хоть чем-то, что уже говорит о том, что проблемы требует иного решения. например, применения другого дорожного покрытия.

«В идеале, конечно, работать с покрытием. До подогрева дорог нам еще далеко, но можно использовать асфальт с добавками, предотвращающими наледь. Современные технологии позволяют добавлять в дорожные покрытия специальные полимерные вещества, которые повышают сцепление покрытия со льдом, и антиобледенительные составы, что уменьшает риск образования наледи и позволяет обходиться без применения реагентов», — говорит специалист.

Еще одной инновацией, которую предлагают рассмотреть в Тюмени, являются антигололедные мембраны — специальные покрытия, которые наносятся на тротуары и дороги и обеспечивают антискользящий эффект даже при температуре ниже нуля. Такие мембраны создают дополнительный слой, устойчивый к скольжению и не позволяющий льду прочно закрепиться на поверхности, что облегчает уборку и предотвращает скольжение.

«Такие антиобледенители на известных маркетплейсах продаются. За 2 тысячи — 5 литров. В распылитель загрузить и пусть управляшки свои участки обработают. Все ведь лучше, чем оставлять, как есть», — говорит Шишкин.

Также эффективными могут быть и существующие и применяемые способы механической очистки. Если использовать, например, мини-тракторы с щетками чаще, то наледи, по словам специалиста, будет меньше. К тому же в центре города так чистят некоторые улочки, но до микрорайонов технология доходит не всегда.

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Не галитом едины

Эксперт отмечает, что для эффективной борьбы с наледью необходим комплексный подход. Оптимальное решение — это сочетание химических, механических и инновационных методов, которые в комплексе обеспечат безопасность дорог и тротуаров в зимний период.

«Одна лишь соль или пескосоляная смесь проблему не решат. Улицы нужно именно чистить. Когда не будет толстого слоя подтаявшего снега, тогда и убирать гололед будет проще. Метода уже изобретены — нужно только их использовать», — считает Шишкин.

Но, а пока горожанам технолог советует держаться в прямом и переносном значении этого слова, так как грядущие перепады температур с плюсовых на отрицательные будут покрывать город новыми слоями льда.

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Ранее «Наш город» рассказывал о лайфхаках, которые помогут устоять на льду и дойти из пункта «А» в пункт «Б» в период гололедицы без происшествий.

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