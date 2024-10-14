Вот в чем соль. Что не так с обработкой тюменских дорог от льда и снега?

Posted 14 октября, 06:39
Published 14 октября, 06:39
Modified 14 октября, 06:41
Updated 14 октября, 06:41
В прошлом году тюменские дороги от гололедицы обрабатывались галитом. Как рассказывали в городской администрации, этот противогололёдный материал представляет собой минеральный гранулированный концентрат, который входит в рекомендованный перечень.
В этом году, как рассказали в Главном управлении строительства Тюменской области, на сезон 2024-2024 заготовлено 76,2 тысячи тонн пескосоляной смеси. Однако основным средством для борьбы с гололедом при расчистке автомобильных дорог будет хлорид натрия — обычная соль.
Как рассказал «Нашему городу» инженер-технолог Антон Шишкин, материал, используемый в этом году дешевле, но безопаснее.
«Если галит за тонну там в районе 4500 рублей выходит, то пескосоль — 2600 за тот же объем. У галита выше эффективность, но это достаточно агрессивная смесь. Пескосоляная смесь же работает как фрикционный материал, этот способ более экологичен, но приводит к грязи на дорогах. В целом вариации этих методов в зависимости от ситуации могут быть оправданы, они оба разрешены по правилам условий содержания дорог», — объяснил специалист.
Однако, как отметил почетный строитель РФ Алексей Савоськин, даже с имеющимися запасами и техническим оснащением, Тюмень снова оказалась неготовой к снегу и гололеду.
Пока во дворах города ситуация неоднозначная. Тут управляющие компании, судя по всему, работают с тем, что есть. В одних районах дорожки засыпали песком или пескосолевой смесью, в других использовали только соль. Однако в обоих случаях люди были недовольны.
Песок людям не нравится грязью, он портит белоснежную зимнюю картинку, а соль считают чуть не не кислотой, разъедающей все вокруг. Однако последнее замечание не так уж безосновательно, о чем говорит эколог Ирина Гаврина.
«Это агрессивная смесь в любом случае. Она вызывает коррозию на автомобильном покрытии и обуви, может вызвать ожоги и травмы у животных, которые по этому покрытию ходят. Да, смесь в плане быстрого устранения скользкости эффективна, но безопасность ее давно стоит под вопросом, к тому же некоторые вариации противогололедных солей вовсе запрещены к использованию», — рассказала «Нашему городу» Гаврина.
Так, например, хлорид магния во всей стране использовать запрещено, тогда как в некоторых странах это вполне ходовой материал. В россии запрет связан с повышенной вязкостью материала и возникновением маслянистого слоя после его использования.
Как оказалось, проблемы есть у любого из применяемых в регионе методов борьбы с гололедицей. Однако предложения вовсе не использовать соль или песок специалисты считают достаточно неразумными, так как гололед представляет опасность для жизни и здоровья населения. Особой опасность, по словам тренера по экстремальному вождению Ахмета Разиева, подвергаются автомобилисты.
«Даже на зимней резине, даже, если ты лучший водитель, в гололед можно улететь с легкостью. Если качественного сцепления с дорогой нет, то и степень контроля автомобиля снижается в разы. А потерь контроля управления одного автомобиля — смертельная опасность для всех других участников дорожного движения», — отметил эксперт в разговоре с «Нашим городом».
Если же обработки дорог не избежать, то какой метод обработки стоит использовать?
Использование галита, с точки зрения безопасности, наиболее эффективно, так как этот реагент работает достаточно быстро. Как объяснил специалист в области дорожного строительства Никита Воронин, эта соль работает как реагент, образуя кашицу, расщепляющую ледяное полотно.
«Это самый доступный и привычный вариант в России. Однако важно понимать, что эффективность некоторых его видов ограничивается температурой в -12 градусов. К тому же использований материала превентивно не особо эффективно. Также его почему-то используют в борьбе со снегом, что абсолютно неоправданно, он необходим в борьбе с ледяной коркой», — указал специалист.
О том, что галитом в Тюмени посыпают заснеженные дороги уже говорил и заслуженный строитель Савоськин.
«Грустно смотреть на критически выраженный дорожный непрофессионализм», — отметил он.
В прошлом году глава администрации уже отчитывал дорожников за использование солевой смеси в попытках избавиться от снега. Городские власти отмечали, что нужно прекращать практику рассыпания соли, где попало. Прошлой зимой так как дорожные службы пропустили участки, где нужно было обработать дороги, в результате чего образовался накат. И, наоборот, засыпали маленькие улицы, где следовало просто промести дороги и убрать снег. Как говорит Воронин, сначала нужно качественно убрать снег с дорог, а потому уже использовать реагенты.
Однако претензии к галиту есть и у экологов, они предлагают использовать более экологичные материалы, что может снизить вред для окружающей среды, автомобилей и животных, но сильнее ударит по городскому и областному бюджетам.
«Есть смеси более экологичные, например, с натриевой солью муравьиной кислоты. Она разлагается в природной среде и не вредит окружающим объектам. К тому же действует также особо эффективно», — указала эколог Гаврина.
Однако экологичные варианты, оказываются порою в 10 и более раз дороже привычных. так, за тонну экологичного реагенты некоторые просят по 17-18 тысяч рублей.
С пескосоляной смесью также возникают проблемы, ведь после зимы её нужно убирать. Если этого не сделать, то горожане будут вынуждены дышать испарениями химических веществ.
Когда на дорогах используется песчано-солевой состав или материалы для улучшения сцепления с дорогой, значительная часть их остаётся на асфальте. Под воздействием солнечных лучей эта смесь высыхает и может подниматься в воздух даже при слабом ветре, создавая опасные для здоровья «пыльные» бури.
По данным анализа Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова, дорожная смесь, содержащая до 97% песка, представляет собой серьёзное загрязнение для здоровья человека. Она содержит такие опасные вещества, как мышьяк, свинец, бензапирен и другие канцерогены, которые попадают на дорогу с транспортными средствами и могут вызывать различные заболевания: сердечно-сосудистые, аллергические, воспалительные процессы слизистых оболочек и другие.
А как отмечает специалист Воронин, в Тюменской области так качественно дороги весной не очищаются.
Разумеется, имеющиеся варианты не единственные существующие в мире. Как говорит тюменский урбанист Никита Мельников, проблемы гололедицы в Тюмени есть со дня основания города и за все эти годы стоило бы заняться разработкой более эффективных и инновационных методов. Специалист, который верит в научный потенциал региона, предложил три идеи, расположенные от самое фантастической до более реальной.
Такой способ уже активно используется в других странах. Для его реализации используется сетка из металлических лент, встроенных в асфальт или бетонную поверхность. Датчики отслеживают изменения температуры в материале поверхности, соотнося эти данные с погодными условиями и информацией о мощности, необходимой для нагрева лент. Так на дорогах вовсе не образуется наледь и службам необходимо лишь своевременно убирать снег. Есть и другой вариант — прокладка труб с горячими термальными под трассами, что также позволит растопить лед на дорогах.
Однако этот вариант и урбанист считает пости фантастическим, а эксперты в области обустройства дорожной сети говорят о том, что это не только очень дорого, но и проблематично для использования в условиях регионального климата. К тому же это потребует серьезных энергетических затрат.
Есть и современные асфальтобетонные смеси, которые будто сами по себе готовы бороться с наледью. В Китае создали добавку, которая может препятствовать созданию ледяной корки на дорогах.
Добавка была создана на основе солей ацетата натрия, которые соединили с поверхностно-активным веществом — диоксидом кремния, бикарбонатом натрия и доменным шлаком. Полученные частицы покрыли раствором полимера, в результате чего образовались крошечные микрокапсулы. Этот состав добавили в асфальт, заменив им часть минерального наполнителя. Разработчики утверждают, что покрытие будет выделять противогололедные вещества в течение нескольких лет.
Однако и к этому методу тюменские эксперты относятся скептически, но считают, что испробовать чудо-смесь китайских коллег стоит, так как подход к содержанию дорог в зимний период всё же стоит модернизировать.
Ну и самый эффективный для реализации вариант борьбы со льдом — это эффективная и оперативная уборка снега. Здесь все эксперты сошлись во мнении, заявив, что без этого бороться со льдом в городе практически бесполезно.
«Нужно выгребать снег с обочин, что у нас делают крайне редко. Он потом тает и на дорогу выливается льдом. В чем тогды смысл закупки солей и прочего? Из года в год у нас проблема со льдом и снегом, нужно заниматься разработкой вариантов ее решения», — считает дорожный эксперт Воронин.
Тюменским властям предлагают назначить группу специалистов, которая будет заниматься разработкой новых или адаптацией существующих методов борьбы с гололедицей. При выявлении успешной вариации ее можно предложить другим регионам и поднять на федеральный уровень, что положительно скажется на имидже региона и его бюджете.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что Тюменская область не вошла в топ-10 рейтинга благополучия, регион занял лишь 33-е место.