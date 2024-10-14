Вот в чем соль. Что не так с обработкой тюменских дорог от льда и снега?

В прошлом году глава администрации уже отчитывал дорожников за использование солевой смеси в попытках избавиться от снега. Городские власти отмечали, что нужно прекращать практику рассыпания соли, где попало. Прошлой зимой так как дорожные службы пропустили участки, где нужно было обработать дороги, в результате чего образовался накат. И, наоборот, засыпали маленькие улицы, где следовало просто промести дороги и убрать снег. Как говорит Воронин, сначала нужно качественно убрать снег с дорог, а потому уже использовать реагенты.