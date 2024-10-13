На тюменской трассе заметили рабочего, который косил траву под снегом. ФОТО

Posted 13 октября, 11:23
Published 13 октября, 11:23
Modified 13 октября, 11:25
Updated 13 октября, 11:25
«Главное — любить свою работу. Видимо, это очень ответственный работник», — пошутили очевидцы.
Правда, если без шуток, то замерзшую траву вдоль трассы косят с той целью, что на поверхности автодороги не образовывалась поземка (одна из разновидностей метелей), которая может стать причиной ДТП. Вторая причина выкоса сухостоя — подготовка к пожароопасному сезону. Вполне вероятно, что данную работу рабочие не успели провести до выпадения снега.
Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу, 11 октября, на федеральной автодороге Тюмень — Омск произошло жесткое ДТП с участием двух большегрузов. Одна из фур выехала на встречную полосу движения. В аварии пострадали оба водителя.