На тюменской трассе заметили рабочего, который косил траву под снегом. ФОТО

Правда, если без шуток, то замерзшую траву вдоль трассы косят с той целью, что на поверхности автодороги не образовывалась поземка (одна из разновидностей метелей), которая может стать причиной ДТП. Вторая причина выкоса сухостоя — подготовка к пожароопасному сезону. Вполне вероятно, что данную работу рабочие не успели провести до выпадения снега.