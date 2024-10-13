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Posted 13 октября, 11:23

Published 13 октября, 11:23

Modified 13 октября, 11:25

Updated 13 октября, 11:25

На трассе Тюмень- Омск заметили рабочего, который косил траву под снегом

На тюменской трассе заметили рабочего, который косил траву под снегом. ФОТО

13 октября 2024, 11:23
Фото: 1MI

На трассе Тюмень- Омск заметили рабочего, который косил траву под снегом

Сюжет
Снег
Пока в Тюмени деревья ломают при помощи ковша экскаватора, на федеральной трассе Тюмень — Омск рабочие косят траву под снегом.
«Главное — любить свою работу. Видимо, это очень ответственный работник», — пошутили очевидцы.
Фото: Омск Live

Правда, если без шуток, то замерзшую траву вдоль трассы косят с той целью, что на поверхности автодороги не образовывалась поземка (одна из разновидностей метелей), которая может стать причиной ДТП. Вторая причина выкоса сухостоя — подготовка к пожароопасному сезону. Вполне вероятно, что данную работу рабочие не успели провести до выпадения снега.

Благоустройство? В Тюмени деревья снесли ковшом экскаватора
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Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу, 11 октября, на федеральной автодороге Тюмень — Омск произошло жесткое ДТП с участием двух большегрузов. Одна из фур выехала на встречную полосу движения. В аварии пострадали оба водителя.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Дорожные работы#Трасса Тюмень - Омск#Снег
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