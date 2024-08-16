Дорожный патруль. Дебошир в Тюмени нападает на автолюбителей во дворах города

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Как сообщают местные жители телеграм-каналу «Темы Тюмени». Мужчина бил автомобили по стеклам и пытался вывести водителей на «поговорить». Зачем мужчина этим занимался — он объяснить не смог.
Многие в комментариях уже начали сравнивать такое поведение с грядущим осенним обострением. Однако жители района все равно не стали рисковать и ждать, когда хулиган вновь выйдет контролировать дворы и написали на дебошира заявление в полицию.
Ранее сообщалось о том, что тюменец переехал невесту ее же машиной и утопил авто в болоте.