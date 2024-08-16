nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:19

Published Сегодня, 10:19

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

Дорожный патруль. Дебошир в Тюмени нападает на автолюбителей во дворах города

Дорожный патруль. Дебошир в Тюмени нападает на автолюбителей во дворах города

16 августа 2024, 10:19
Фото: 1MI
В одном из тюменских дворов местные жители заметили необычного дебошира. Он нападает на машины автомобилистов, которые они пытаются припарковать или когда ходят выехать со двора.
Видео: Темы Тюмени

Как сообщают местные жители телеграм-каналу «Темы Тюмени». Мужчина бил автомобили по стеклам и пытался вывести водителей на «поговорить». Зачем мужчина этим занимался — он объяснить не смог.

Многие в комментариях уже начали сравнивать такое поведение с грядущим осенним обострением. Однако жители района все равно не стали рисковать и ждать, когда хулиган вновь выйдет контролировать дворы и написали на дебошира заявление в полицию.

Читайте также:
Сценарий для триллера: тюменец переехал невесту ее же машиной и утопил авто в болотеСтратегия Тайсона. Тюменец в драке отгрыз другу оба ухаУдивительное зверство: пьяный тюменец до смерти забил собутыльника
#Александр Смирнов#Видео#Пьяный дебош#Криминал#Дебоширство
Подпишитесь
Помощи не будет? Обмеление может превратить Туру в мертвое водохранилище Тюмени
Сегодня, 08:03
Упавший военный самолет под Иркутском тюменцы сняли на видео
Сегодня, 07:21
«Этого боятся все»: сексолог рассказал о главных проблемах тюменских пар
Сегодня, 06:42
Лето закончилось? Тюменцев ждет грозовой уик-энд
Сегодня, 08:26
Определим ваш уровень интеллекта! Тест на разносторонние знания для самых умных
Сегодня, 05:41
Метро будет, но есть нюанс. Когда в Тюмени появится новый вид транспорта?
Сегодня, 08:29