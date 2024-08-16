Стратегия Тайсона. Тюменец в драке отгрыз другу оба уха

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
Как сообщили в объединенной службе судов, мужчина сильно обиделся на своего приятеля и сначала несколько раз ударил его по голове. Но на этом он решил не заканчивать свое доминирование над побежденным и откусил ему оба уха.
На суде откусивший признал вину, но сообщил, что таким образом оборонялся от приятеля. Потерпевший же рассказал, что из-за откушенных ушей ему постоянно приходится носить шапку и скрывать дефект внешности.
За такое нападение откусивший уши получил 3 с половиной года тюрьмы. Но позднее оба товарища примирились и забыли старые обиды.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени осудили инвалида-мошенника.