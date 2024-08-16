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Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 10:00

Updated Сегодня, 10:00

Тюменец в драке отгрыз другу оба уха

Стратегия Тайсона. Тюменец в драке отгрыз другу оба уха

16 августа 2024, 09:52
Фото: Изображение Midjourney

Тюменец в драке отгрыз другу оба уха

Необычно закончилась потасовка между друзьями из Тюмени. После небольшой драки, один из них буквально вышел из себя и отгрыз обидчику оба уха.
Сюжет
Драка

Как сообщили в объединенной службе судов, мужчина сильно обиделся на своего приятеля и сначала несколько раз ударил его по голове. Но на этом он решил не заканчивать свое доминирование над побежденным и откусил ему оба уха.

На суде откусивший признал вину, но сообщил, что таким образом оборонялся от приятеля. Потерпевший же рассказал, что из-за откушенных ушей ему постоянно приходится носить шапку и скрывать дефект внешности.

За такое нападение откусивший уши получил 3 с половиной года тюрьмы. Но позднее оба товарища примирились и забыли старые обиды.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени осудили инвалида-мошенника.

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#Александр Смирнов#Драка#Новости тюмени#Криминал#Тюменский суд
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