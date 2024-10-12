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Posted 12 октября, 11:00

Published 12 октября, 11:00

Modified 12 октября, 11:03

Updated 12 октября, 11:03

Зачем солить тротуары? Тюменца возмутила уборка снега в городе

Зачем солить тротуары? Тюменца возмутила уборка снега в городе

12 октября 2024, 11:00
Фото: 1MI
Сюжет
Снег
Житель областной столицы обратился в мэру Максиму Афанасьеву с просьбой прекратить применять антигололедные материалы на тротуарах.
«Прошу обратить внимание на проблему с засолкой улиц. Первый снег легко счищается, затем, когда он уже плотно ляжет на кой-его додирать до асфальта? Нормальный плотный утоптанный снег — чем не нравится?» — отметил тюменец.
Видео: ЧС Тюмень.

Горожанин посетовал, что из-за антигололедных реагентов на дорогах образуется каша, состоящая из грязи и снега. ПГМ портит обувь, вызывает коррозию автомобилей. Кроме того, страдают лапы домашних животных — соль в составе реагентов может вызвать ожоги.

«Остановите этот ужас. Я понимаю, что прошлая администрация закупила это на десятилетия, но думаю, что вы решите этот вопрос», — выразил уверенность тюменец.

Между тем, сутками ранее в социальных сетях жители областного центра просили городские власти ликвидировать ледяную корку, образовавшуюся на тротуарах. Правда, при помощи песка или гранитной крошки.

Тюменцы сетовали, что службы вновь оказались не готовы к зиме — буквально за одни сутки городские дороги покрыла коричневая каша, на тротуарах появился отполированный спецтехникой практически до блеска лед, а на обочинах дорог — горки снега грязно-коричневого цвета.

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Ранее «Наш Город» писал, что морозная погода продержится в Тюмени недолго — к середине следующей неделе метеорологи прогнозируют потепление до +8…+7.

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