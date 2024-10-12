Зачем солить тротуары? Тюменца возмутила уборка снега в городе

Горожанин посетовал, что из-за антигололедных реагентов на дорогах образуется каша, состоящая из грязи и снега. ПГМ портит обувь, вызывает коррозию автомобилей. Кроме того, страдают лапы домашних животных — соль в составе реагентов может вызвать ожоги.