Зачем солить тротуары? Тюменца возмутила уборка снега в городе

Posted 12 октября, 11:00
Published 12 октября, 11:00
Modified 12 октября, 11:03
Updated 12 октября, 11:03
«Прошу обратить внимание на проблему с засолкой улиц. Первый снег легко счищается, затем, когда он уже плотно ляжет на кой-его додирать до асфальта? Нормальный плотный утоптанный снег — чем не нравится?» — отметил тюменец.
Горожанин посетовал, что из-за антигололедных реагентов на дорогах образуется каша, состоящая из грязи и снега. ПГМ портит обувь, вызывает коррозию автомобилей. Кроме того, страдают лапы домашних животных — соль в составе реагентов может вызвать ожоги.
«Остановите этот ужас. Я понимаю, что прошлая администрация закупила это на десятилетия, но думаю, что вы решите этот вопрос», — выразил уверенность тюменец.
Между тем, сутками ранее в социальных сетях жители областного центра просили городские власти ликвидировать ледяную корку, образовавшуюся на тротуарах. Правда, при помощи песка или гранитной крошки.
Тюменцы сетовали, что службы вновь оказались не готовы к зиме — буквально за одни сутки городские дороги покрыла коричневая каша, на тротуарах появился отполированный спецтехникой практически до блеска лед, а на обочинах дорог — горки снега грязно-коричневого цвета.
Ранее «Наш Город» писал, что морозная погода продержится в Тюмени недолго — к середине следующей неделе метеорологи прогнозируют потепление до +8…+7.