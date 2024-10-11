Еще не зима: синоптики рассказали, когда в Тюмени потеплеет

Posted 11 октября, 08:03
Published 11 октября, 08:03
Modified 11 октября, 08:54
Updated 11 октября, 08:54
В воскресенье, 13 октября, день пройдет при переменной облачности и без осадков, при западном ветре 4-9 м/с с порывами до 14 м/с. В дневные часы ожидается 0…+5, ночью понижение температуры воздуха до -6…-11.
В Тюмени в субботу и воскресенье ожидается солнечная, ветреная погода. Скорость ветра будет достигать 7-9 м/с. В ночные часы столбики термометров покажут -3.-5, днем воздух прогреется до +2…+3.
В понедельник, 14 октября, существенно погода в областной столице не поменяется — ночью сохранится минусовая температура воздуха, -3…-2, в дневные часы до +5….+6. Аналогичная погода ожидается и во вторник, 15 октября.
Среда, 16 октября, станет самым теплым днем предстоящей недели — в светлое время суток воздух прогреется до +7…+8, ночью столбики термометров не опустятся ниже -2.
Осадки в ближайшие дни маловероятны — согласно долгосрочным прогнозам, очередная порция осадков в виде дождя со снегом ожидается только в субботу, 19 октября.