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Posted 11 октября, 08:03

Published 11 октября, 08:03

Modified 11 октября, 08:54

Updated 11 октября, 08:54

Синоптики рассказали, когда в Тюмени потеплеет

Еще не зима: синоптики рассказали, когда в Тюмени потеплеет

11 октября 2024, 08:03
Фото: 1MI

Синоптики рассказали, когда в Тюмени потеплеет

Сюжет
Снег
В субботу, 12 октября, на юге региона ожидается переменная облачность, ветер северного направления 4-9 м/с с порывами до 14 м/с. Днем максимальная температура воздуха составит -1…+4, в ночные часы столбики термометров опустятся до -3…-8.

В воскресенье, 13 октября, день пройдет при переменной облачности и без осадков, при западном ветре 4-9 м/с с порывами до 14 м/с. В дневные часы ожидается 0…+5, ночью понижение температуры воздуха до -6…-11.

Фото: omsk-meteo.ru

В Тюмени в субботу и воскресенье ожидается солнечная, ветреная погода. Скорость ветра будет достигать 7-9 м/с. В ночные часы столбики термометров покажут -3.-5, днем воздух прогреется до +2…+3.

В понедельник, 14 октября, существенно погода в областной столице не поменяется — ночью сохранится минусовая температура воздуха, -3…-2, в дневные часы до +5….+6. Аналогичная погода ожидается и во вторник, 15 октября.

Фото: gismeteo.ru

Среда, 16 октября, станет самым теплым днем предстоящей недели — в светлое время суток воздух прогреется до +7…+8, ночью столбики термометров не опустятся ниже -2.

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Осадки в ближайшие дни маловероятны — согласно долгосрочным прогнозам, очередная порция осадков в виде дождя со снегом ожидается только в субботу, 19 октября.

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